Министр труда Максим Топилин заявил, что правительство России готовит поправки в бюджет для индексации пенсий выше инфляции, сообщает "Интерфакс".

В частности, речь идет о подготовке предложений в бюджет на 2019-2021 гг., которые предусмотрят озвученный президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию рост пенсий выше инфляции.

"Мы с вами в рамках бюджетного цикла, прежде всего 2019-2021 года, будем готовить системные предложения, чтобы выйти на решение новых задач, которые поставлены президентом", — сказал Топилин.

Ранее сообщилось, что в соответствии с поручениями президента индексация пенсий в апреле составит 3% и коснется получателей социальных пенсий.