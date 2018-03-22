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Эксперт назвал российскую "Кухню" неуязвимой для американских ракет

, ИА "Амител"
По его словам, вероятность поражения ракеты одной Standart Missile 6 не превышает 0,05-0,08

Фото: integral-russia.ru

Доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков посчитал российскую гиперзвуковую крылатую ракету Х-32 практически неуязвимой для американского оружия. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на статью эксперта в "Военно-промышленном курьере".

Х-32 — глубоко модернизированная версия Х-22 (по классификации НАТО — AS-4 Kitchen — "Кухня").

"Сопоставление тактико-технических характеристик Х-32 и Standard Missile 6 показывает, что маршевый участок полета нашей ракеты лежит почти на семь километров выше верхней границы зоны поражения американской зенитной управляемой ракеты и почти вдвое превосходит ее допустимую максимальную скорость аэродинамических целей: 1500 против 800 метров в секунду. Вывод: поразить российскую ракету американцы не смогут", — отмечает Сивков.

По его мнению, хотя система Aegis Combat, оснащенная ракетами Standard Missile 6, "наиболее совершенный иностранный зенитный ракетный комплекс", она все же может использоваться для перехвата гиперзвукового оружия. По этой причине Сивков полагает, что "при самых благоприятных условиях и целеуказании непосредственно с носителя зенитной управляемой ракеты" вероятность поражения ракеты Х-32 одной Standard Missile 6 вряд ли превысит 0,05–0,08.

"Траектория ракеты из трех участков: стартового, на котором набирается маршевая высота, маршевого – Х-32 летит к цели с потолком около 40 километров и конечного, когда ракета атакует в крутом пикировании. Дальность стрельбы оценивается от 600 до тысячи километров — весьма большой разброс. Скорость полета варьируется в диапазоне от 3,5 до 4,6 скорости звука (от 4000 до 5400 километров в час или 1100–1500 метров в секунду)", — пишет Сивков.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.03.2018 09:45
- гость -

сколько их на вооружение таких ракет? 0 . Все эти рассуждения могут не могут сбить полная фигня

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