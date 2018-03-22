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Думский комитет по обороне на заседании в четверг, 22 марта, собирается рассмотреть и поддержать поправки, которые внес первый замглавы комитета, единоросс Андрей Красов, позволяющие вызывать призывников в военкомат без личного вручения им повестки. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника в комитете.

По словам собеседника, они планируют рекомендовать депутатам в первом чтении поддержать законопроект. Ранее его одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Уточняется, что Красов выдвинул инициативу в январе текущего года. Согласно действующем закону, повестку можно вручить призывнику только лично в руки и под расписку. За уклонение от призыва (после получения повестки) предусмотрена уголовная ответственность с наказанием вплоть до двух лет тюрьмы.

Автор законопроекта в пояснительной записке подчеркнул, что текущий порядок позволяет "недобросовестным гражданам" уклоняться от призыва в армию. Красов отметил, что, согласно его данным, лишь в 2016 году военкомы не смогли вручить повестки "более 90 тыс. призывников (30% от общего количества призванных на военную службу)".

После принятия закона гражданам. подлежащим призыву, придется в любом случае явиться в военкоматы. "Поняв, что в военкомате про них забыли <...> призывники должны сами явиться туда не позднее дня начала очередного призыва на военную службу и потребовать вручить им повестку", — пишет издание.

Подчеркивается, что инициатива сохраняет возможность вручать повестки лично, но при этом наделяет военкоматы возможностью направлять их по почте заказным письмом с уведомлением. Повестка будет считаться врученной, если за получение письма распишется призывник или другой совершеннолетний член его семьи.

Подчеркивается, что правительство в целом поддержало законопроект Красова, предложив исключить из него положения, которые предусматривают возможность получения повесток, направленных по почте заказным письмом, иными лицами, кроме самих призывников. В отзыве правительства также говорится, что норма законопроекта, которая обязывает призывников самостоятельно являться в военкоматы за повестками, не соответствует другой статье закона "О воинской обязанности и военной службе", согласно которой на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, граждане лично вызываются повестками военного комиссариата.