Фото: elets-adm.ru
Вопрос о возможном повышении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% обсуждался на совещании у главы федерального кабмина Дмитрия Медведева, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в среде чиновников.
Также приводятся слова пресс-секретаря премьер-министра Дмитрия Медведева, Натальи Тимаковой, которая рассказала, что пока что речь идет только о предложениях, а не конкретных решениях.
Источники же издания дают разные данные. Кто-то заявляет о том, что консенсус достигнут, а кто-то подчеркивает, что окончательных решений нет.
Между тем, ранее "Ведомости" уже сообщали, что о вероятном увеличении НДФЛ в России после президентских выборов.
Тогда же приводились слова главы федерального Минфина Антона Силуанова, выступившего против такой идеи.
Комментарии
Правильно выбор сделали на голосовании, получайте теперь. А что не 30%?
Вот и выбрали себе Руководство страны, а за одно и проблемы! Будет только хуже!
Консенсус,плюарализьма мнений,шта,мочить в сортире,приоритет,стабильность. Где-то я уже слышал? А што Титов?
Ну а как...... дармоедов то кормить надо......
Выбрали - получите, роспишитесь. Богатые только богаче, бедные - еще беднее - слоган правящей партии.
Худо с деньгами. А где-то их брать надо.
Только Путин! Других кандидатов нет, просили-распишитесь
"У президента есть абсолютно стройный, понятный, последовательный и впечатляющий план по развитию страны, о чём он и говорил в своём послании Федеральному собранию. Конечно, наличие такого плана демонстрирует полную концентрацию президента на внутрироссийских делах, на том, чтобы Россия развивалась на основе имеющегося потенциала" (c)
Надо систему прогрессивного налогообложения в стране уже вводить, как это можно не понимать? Надо увеличивать налоговые ставки в зависимости от роста уровня облагаемого дохода налогоплательщика.
только для этого надо вводить повышающие коэфициенты для богатых, а не обдирать тех у кого и так нет ничего кроме оклада в 12 тыс.
Если зарплата под миллион, то таким можно и 20 % платить.
Не жили богато - не.. и начинать! (с) Путин В.В.
Я хочу жить богато, а вам не.. начинать! (с) Навальный А.А.
22.03.2018 12:18
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22.03.2018 12:21
гость
у нас и так налог 43% , потом +18% при покупке чего-то - куда больше то блин, офигели совсем.
...долг и обязанность всякого доброго виллана, усердным трудом накопившего зильбергрош, с радостью отдать накопленное господину, знающему, как употребить серебро наилучшим образом, прежде всего, уплатив предписанное вышестоящему господину, ибо таков его долг (с)
Ну так зарплата же "выросла", твердили об этом не один раз, теперь пора и налоги поднять!
Они же не идиоты, поднимать только НДФЛ, зная, что значительная часть зарплат опять уйдет в тень? Они должны поднять ставки НДС и вернуть налог с продаж, которые платят все. Ну и соответственно, поднять возраст выхода на пенсию одновременно снизив коэффициент замещения заработной платы. Не вводить же им прогрессивный налог и налог на роскошь? Не отменять же отдельную пенсионную систему для госслужащих?
А Путин В В.тут не причем. Он же у нас красивый и на калине катался.и законы хорошие создает правда я незнаю какие.....
Пусть тогда убирают налог на минимальную оплату труда, убирают НДС и другие налоги в виде акцизов на товары
А как вы хотели, санкции разорвали экономику нашей страны, как вы и хотели...