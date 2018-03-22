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СМИ сообщили о возможном повышении подоходного налога в России

, ИА "Амител"
По данным "Ведомостей", вопрос о росте НДФЛ с 13% до 15% обсуждался на совещании у Дмитрия Медведева

Фото: elets-adm.ru

Вопрос о возможном повышении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% обсуждался на совещании у главы федерального кабмина Дмитрия Медведева, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в среде чиновников.

Также приводятся слова пресс-секретаря премьер-министра Дмитрия Медведева, Натальи Тимаковой, которая рассказала, что пока что речь идет только о предложениях, а не конкретных решениях.

Источники же издания дают разные данные. Кто-то заявляет о том, что консенсус достигнут, а кто-то подчеркивает, что окончательных решений нет.

Между тем, ранее "Ведомости" уже сообщали, что о вероятном увеличении НДФЛ в России после президентских выборов.

Тогда же приводились слова главы федерального Минфина Антона Силуанова, выступившего против такой идеи.
 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

22.03.2018 11:56
Александр

Правильно выбор сделали на голосовании, получайте теперь. А что не 30%?

0  0
22.03.2018 11:57
Гость

Вот и выбрали себе Руководство страны, а за одно и проблемы! Будет только хуже!

0  0
22.03.2018 12:01
- гость -

Консенсус,плюарализьма мнений,шта,мочить в сортире,приоритет,стабильность. Где-то я уже слышал? А што Титов?

0  0
22.03.2018 12:01
наблюдатель

Ну а как...... дармоедов то кормить надо......

0  0
22.03.2018 12:07
Пашка

Выбрали - получите, роспишитесь. Богатые только богаче, бедные - еще беднее - слоган правящей партии.

0  0
22.03.2018 12:08
Пузырек

Худо с деньгами. А где-то их брать надо.

0  0
22.03.2018 12:13
- гость -

Только Путин! Других кандидатов нет, просили-распишитесь

0  0
22.03.2018 12:14
- гость -

"У президента есть абсолютно стройный, понятный, последовательный и впечатляющий план по развитию страны, о чём он и говорил в своём послании Федеральному собранию. Конечно, наличие такого плана демонстрирует полную концентрацию президента на внутрироссийских делах, на том, чтобы Россия развивалась на основе имеющегося потенциала" (c)

0  0
22.03.2018 12:18
123

Надо систему прогрессивного налогообложения в стране уже вводить, как это можно не понимать? Надо увеличивать налоговые ставки в зависимости от роста уровня облагаемого дохода налогоплательщика.

0  0
22.03.2018 12:20
гость

только для этого надо вводить повышающие коэфициенты для богатых, а не обдирать тех у кого и так нет ничего кроме оклада в 12 тыс.

0  0
22.03.2018 12:21
гость

Если зарплата под миллион, то таким можно и 20 % платить.

0  0
22.03.2018 12:25
- гость -

Не жили богато - не.. и начинать! (с) Путин В.В.

0  0
22.03.2018 12:27
гость

Я хочу жить богато, а вам не.. начинать! (с) Навальный А.А.

0  0
22.03.2018 12:30
месный

22.03.2018 12:18
123

22.03.2018 12:21
гость

у нас и так налог 43% , потом +18% при покупке чего-то - куда больше то блин, офигели совсем.

0  0
22.03.2018 12:36
- гость -

...долг и обязанность всякого доброго виллана, усердным трудом накопившего зильбергрош, с радостью отдать накопленное господину, знающему, как употребить серебро наилучшим образом, прежде всего, уплатив предписанное вышестоящему господину, ибо таков его долг (с)

0  0
22.03.2018 12:38
- гость -

Ну так зарплата же "выросла", твердили об этом не один раз, теперь пора и налоги поднять!

0  0
22.03.2018 12:42
- гость -

Они же не идиоты, поднимать только НДФЛ, зная, что значительная часть зарплат опять уйдет в тень? Они должны поднять ставки НДС и вернуть налог с продаж, которые платят все. Ну и соответственно, поднять возраст выхода на пенсию одновременно снизив коэффициент замещения заработной платы. Не вводить же им прогрессивный налог и налог на роскошь? Не отменять же отдельную пенсионную систему для госслужащих?

0  0
22.03.2018 12:48
Гость

А Путин В В.тут не причем. Он же у нас красивый и на калине катался.и законы хорошие создает правда я незнаю какие.....

0  0
22.03.2018 12:53
Filin

Пусть тогда убирают налог на минимальную оплату труда, убирают НДС и другие налоги в виде акцизов на товары

0  0
22.03.2018 12:55
гость

А как вы хотели, санкции разорвали экономику нашей страны, как вы и хотели...

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