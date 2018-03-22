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Вопрос о возможном повышении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% обсуждался на совещании у главы федерального кабмина Дмитрия Медведева, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в среде чиновников.

Также приводятся слова пресс-секретаря премьер-министра Дмитрия Медведева, Натальи Тимаковой, которая рассказала, что пока что речь идет только о предложениях, а не конкретных решениях.

Источники же издания дают разные данные. Кто-то заявляет о том, что консенсус достигнут, а кто-то подчеркивает, что окончательных решений нет.

Между тем, ранее "Ведомости" уже сообщали, что о вероятном увеличении НДФЛ в России после президентских выборов.

Тогда же приводились слова главы федерального Минфина Антона Силуанова, выступившего против такой идеи.

