Фото: 24.mchs.gov.ru
Сразу три ледовых переправы закрыли в Алтайском крае за сутки, информирует региональный главк МЧС России.
На данный момент закрыты переправы:
- р. Обь – Усть-Пристанский район (с. Вяткино — с. Клепиково);
- р. Обь – Усть-Пристанский район (с. Усть-Чарышская Пристань – с. Чеканиха);
- р. Катунь – Советский район (с. Шульгинка – пос. Амурский).
Действуют две ледовые переправы:
- р. Обь – Каменский район (г. Камень-на-Оби – пр. Островная, грузоподъёмность 10 тонн);
- р. Обь – Шелаболихинский район (с. Шелаболиха – с. Иня, 2,5 тонны).
Спасатели напоминают жителям региона об опасности выхода на лед.
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