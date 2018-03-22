Видео: "Наш Бийск"

Глава Бийска Александр Студеникин проявил находчивость, увидев у городской администрации грузовик с баннером "Мэр — Студеникин, где дороги?".

Как сообщает "Алтайская правда", градоначальник не растерялся и на фоне этой надписи рассказал на камеру о планах, связанных с дорожно-строительными работами на 2018 год.

В частности, он напомнил, что в текущем году к наукограде появится новый асфальт на улицах Ленинградская, Ломоносова, Можайского, Мухачева, Советская, Больничный Взвоз.

"Этот год 2018-ый, я думаю, будет беспрецедентным за последнее пятилетие, когда мы осуществим максимальный объем по ремонту улиц", — подчеркнул глава города.