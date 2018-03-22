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Спасатели предупреждают жителей Алтайского края о том, что в ближайшие дни в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия.

"Ночью, днем 23 и 24 марта ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, сопровождающиеся ветром с порывами до 24 м/с, на дорогах сильная гололедица. Днем в эти дни в предгорьях края прогнозируется сильный дождь, в ночные часы в северных и восточных районах — туман", — сообщает региональный главк МЧС России.

При этом сильные осадки, а также потепление до +15 градусов в предгорьях обернется интенсивным таянием снега в населенных пунктах. Также вероятен разлив малых рек.

"Талые воды могут стать причиной локальных подтоплений пониженных участков местности", — подчеркивают в экстренном ведомстве.

Жителей Алтайского края убедительно просят проявлять осторожность, не забывать о мерах безопасности и не игнорировать сообщения об ухудшении погодных условий.

Напомним, что текущую неделю Алтайский край и Барнаул живут в непростых погодных реалиях — идет дождь, сменяющийся снегом. При этом температура за окном достаточно высокая.