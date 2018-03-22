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Барнаульский водоканал заявил о сокращении аварии и потерь на сетях

, ИА "Амител"
В текущий и капитальный ремонт было вложено более 167 миллионов рублей

Фото: nabludatel.net

Аварийность на сетях и потери воды снизились в краевой столице по итогам 2017 года — об этом было заявлено на заседании общественного совета при барнаульском водоканале.

Как сообщает пресс-служба предприятия, в прошлом году потери воды были снижены до 18,2% при считающихся нормой 20-25%. Также подчеркивается, что водоканал сократил потребление электроэнергии.

Кроме того, полностью выполнена программа текущего и капитального ремонта с объемом вложений 167,4 миллиона рублей.

Замглавы Барнаула по городскому хозяйству Александр Алексеенко, комментируя ситуацию, отметил: "Снижается аварийность, ведется работа по модернизации систем. У нас есть понимание – как взаимодействие предприятия и администрации должно выстраиваться дальше".

Что касается работы по развитию системы водоснабжения и водоотведения Барнаула, то в прошлом году на реализацию инвестиционной программы предприятия было направлено более 273 миллионов рублей.

По словам гендиректора барнаульского водоканала Дмитрия Масловского, это самый большой показатель за все время действия программы.

Внимание было акцентировано и на вопросах, связанных с дебиторской задолженностью предприятия, выросшей более чем на 70 миллионов рублей. Проблемой является то, что собираемость платежей по управляющим компаниям упала до 92,3%.

Предприятие надеется на помощь властей в решение этих вопросов.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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