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Пригородные маршруты могут исчезнуть в Алтайском крае с 1 юля 2018 года, когда на всех работающих должен быть установлен тахограф. Это измерительный прибор, основной функцией которого является учет времени, проведенного водителем за рулем. Устанавливаются тахографы на грузовые автомобили. Закон 2018 года также требует установки прибора в кабину пассажирского автобуса. Один такой аппарат стоит около 50 тысяч рублей и перевозчики могут не пережить законодательные изменения и покинуть рынок.

К такому выводы пришел президент партнерства "Автомобильные перевозчики Алтая" Николай Орлов, который заявил об этом в четверг, 22 марта, на конференции в сфере перевозки пассажиров автомобильным транспортом за 2017 год.

По его словам, в Алтайском крае 271 пригородный маршрут. Из членов партнерства них работают в основном муниципальные автотранспортные предприятия. Таких АТП всего 11 и только шесть работают стабильно: Ребрихинское, Тальменское, Михайловское, Чарышское, Рубцовское, Ребрихинское и Усть-Калманское. Еще пять проходят процедуру банкротства.

"Автобусную сеть мы так похороним. Пригородные маршруты все без исключения убыточные. Мы и так пригородную маршрутную сеть в районах края практически похоронили. Приказ Минтранса об установке тахографов подведет окончательную черту под этим видом сообщения", — заключил Николай Орлов.

Он уверен, чтобы избежать неприятных последствий — необходимо помощь властей. Эксперт немного подверг критики работу краевого профильного ведомства за то, что в программе развития региональной транспортной системы на 2015-2020 годы нет раздела "автотранспорт". При этом краевые власти собираются развивать водный транспорт, авиацию, железнодорожные перевозки.

При этом региональный Минстройтранс отправил письма главам ряда районов с просьбой разработать программу развития муниципальных перевозок и предусмотреть средства на возмещение убытков предприятий.

При этом Николай Орлов отметил, что качество работы некоторых перевозчиков оставляют желать лучшего. В прошлом году жителями Алтайского края было направлено более 60 жалоб на работу перевозчиков и около 30 из к барнаульскому автовокзалу.

Более подробнее о конференции в сфере перевозки пассажиров автомобильным транспортом за 2017 год читайте в ближайшее время на Amic.ru.