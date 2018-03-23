20 марта состоялось второе заседание Общественного совета при ООО "Барнаульский водоканал", созданного по инициативе ГК "Росводоканал". В нем приняли участие представители ГК "Росводоканал", Правительства Алтайского края, Алтайского краевого Законодательного Собрания, Барнаульской городской Думы, администрации г. Барнаула.

Участники мероприятия обсудили итоги работы водоканала в 2017 году, перспективы заключения концессионных соглашений в сфере ВКХ в Алтайском крае, а также проблему роста дебиторской задолженности.

В 2017 году в "Росводоканал Барнаул" были снижены потери воды – до 18,2% при считающихся нормой 20-25%. Сокращено потребление электроэнергии. Полностью была выполнена программа текущего и капитального ремонта, ее объем составил 167,4 млн рублей. Представители органов власти отметили, что взаимодействие с барнаульским водоканалом эффективно и город видит положительную динамику.

"Снижается аварийность, ведется работа по модернизации систем. У нас есть понимание – как взаимодействие предприятия и администрации должно выстраиваться дальше", — отметил заместитель главы администрации г. Барнаула по городскому хозяйству Александр Алексеенко.

Директор по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти ГК "Росводоканал" Владлен Александрович подчеркнул, что положительная динамика в работе предприятия и опыт частного оператора дают возможность органического развития. Речь идет о работе компании в других городах Алтайского края путем заключения концессионных соглашений.

"Такая форма взаимодействия с краевыми и городскими властями сегодня является оптимальной. Прозрачные правила работы, зоны ответственности позволяют выстраивать долгосрочные отношения, эффективные для обеих сторон", — отметил Владлен Александрович.

Кроме того, в Барнауле ведется работа по трансформации существующего договора аренды объектов городской системы ВиВ в концессионное соглашение.

"Росводоканал Барнаул" продолжает работу по развитию системы водоснабжения и водоотведения столицы Алтайского края. В 2017 году на реализацию инвестиционной программы предприятия было направлено свыше 273 млн рублей.

"Это самый большой показатель за все время действия программы. Среди приоритетных проектов: модернизация песоколовок и здания решеток на очистных сооружениях канализации №2, строительство канализационного коллектора по улице Кулагина, автоматизация КНС. Все они направлены на повышение стабильности и обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения города. Также в 2017 году были начаты два больших мероприятия, связанные с очисткой речной воды: переход на гипохлорит и модернизация 2-го речного водозабора с установкой автоматической системы дозирования флокулянта", — рассказал генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Масловский.

Дмитрий Масловский также отметил, что сегодня очень актуален вопрос дебиторской задолженности предприятия, выросшей в 2017 году более чем на 70 млн рублей. Собираемость платежей по управляющим компаниям упала до 92,3%, в то время как в 2014 году, например, она превышала 98%. Для исправления ситуации необходимо решать законодательные вопросы и вопросы регулирования, что можно сделать только при участии органов власти.

Следующее заседание Общественного совета запланировано на сентябрь 2018 года.

Группа компаний "Росводоканал" — крупнейший в Российской Федерации частный оператор централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Под управлением ГК "Росводоканал" работают 6 региональных водоканалов России, обслуживающих потребителей в крупных административных и промышленных центрах: Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге и Тюмени.

www.rosvodokanal.ru

www.barnaulvodokanl.ru