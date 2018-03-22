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Порошенко всех поблагодарил после задержания Савченко

, ИА "Амител"
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко потребовал "высшей меры наказания"

Фото: antikor.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил СБУ и Генпрокуратуру страны после задержания депутата Верховной рады Надежды Савченко, которую подозревают в подготовке терактов против высшего руководства Украины, пишет RT.

"Благодарен работникам Службы безопасности и Генеральной прокуратуры за спасенные жизни людей в результате предотвращения массовых терактов и разоблачения российской спецоперации против Украины", — написал Порошенко в Facebook.

Он также поблагодарил "офицеров ВС, которые не поддались на провокации и своевременно проинформировали правоохранительные органы о преступных замыслах агрессора и пятой колонны".

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко потребовал "высшей меры наказания" для Савченко: "Что надо дать тем, кто якобы "проверял бдительность" СБУ? Проверили — бдительность на месте. За это предусмотрена высшая мера наказания".

Коллега бывшей летчицы Антон Геращенко считает, что Савченко может получить от пяти до 10 лет колонии, но не пожизненный срок, так как некий теракт был предотвращен.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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