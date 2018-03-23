Портал Amic.ru публикует подробности истории, цепочка событий в которой подвела семью из барнаульского поселка Октябрьский фактически к статусу "заложника". В этой истории, похоже, есть все то, что сегодня делает российский рынок недвижимости местом, где можно "срубать" деньги на доверчивых людях: хороший банк, странный риэлтор и еще более странный продавец.

Как сообщалось ранее, 21 марта в поселке Октябрьский сотрудники банка, по словам очевидцев, разгромили дом: взломали дверь, вырвали провода и отрезали трубы отопления. При этом сотрудник некоего банка якобы ударил хозяйку по лицу, а когда 14-летний сын заступился за мать, откинул его в сторону. Стоит отметить, что при действиях сотрудников банка присутствовал правоохранители.

Очевидцы скандала рассказывают, что семье хозяйки дома - Елене Путиной - для покупки скромного жилища в поселке Октябрьский пришлось продать 3-комнатную квартиру. Было найдено объявление с телефонным номером риэлтора по фамилии Янчук, которая и предложила взглянуть на злополучный дом.

"Мы согласились, нам понравился. Она нам предложила проехать якобы с продавцом заключить договор, мы приехали по указанному адресу и заключили предварительный договор. Заплатили задаток — 100 тысяч рублей. Потом продавец исчез, на звонки не отвечал. Риэлтор уехала в Сочи отдыхать. Мы написали заявление в полицию и обратились к юристам. Вот и началось судебное разбирательство", — рассказала Елена Александровна.

По ее словам, немногим позже выяснилось, что дом по адресу пер. Мятежный,9 (вот такое говорящее название у переулка) находится в залоге у банка ВТБ24.

"Когда дозвонились до риэлтора, она нам назначила встречу в банке с продавцом Павлищевым. Сотрудник банка приносит квитанцию и предлагает оплатить ее. Мы оплатили. Еще обратили внимание, что в ней было указано "займ юридическому лицу"... но сотрудник банка сказала, что такой способ оплаты это условие банка, пояснив, что в банке ВТБ24 нет другого способа оплаты. Павлищев, как мы выяснили, заемщик банка и якобы гендиректор ООО "Алтай цемент". Банк списал деньги в свою пользу. Вот теперь банк говорит "вы занимали и взыскивайте с организации". А прокурор Алтайского края нам ответил, что мы можем взыскать с этой организации, и также сообщил, что эта организация ликвидирована", — продолжила женщина.

Елена Путина предполагает, что риэлтор вместе с сотрудниками банка могла организовать мошенническую схему.

Свидетельство на дом семья так и не получила. Несмотря на это было решено въехать в дом, так как деньги все-таки были оплачены — 1,6 млн рублей. В итоге, семья живет там уже несколько лет. Каждый год их пытаются выселить, но пока семье удается держать оборону.

На данный момент банк опять выставил проданный семье Путиных дом на продажу. Судя по всему, на сей раз выселять решили жестко.

Редакция Amic.ru продолжит разбираться в этой непростой истории.