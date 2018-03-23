Фото: Роман Наговицын/vk.com/barneos22

Пенсионерка погибла в результате наезда автомобиля в Барнауле утром 23 марта — трагическая авария произошла на улице Матросова.

Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, ДТП произошло около 06:40 в районе дома №15.

На место прибыли полицейские и медики. Было установлено, что водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем Mazda Bongo, допустил наезд на женщину 1942 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате полученных травм пенсионерка скончалась. По факту аварии проводится проверка.