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Российское министерство финансов не получало предложений по повышении налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замминистра финансов Владимира Колычева.

"Таких предложений не поступало. У Минфина таких предложений нет", — заявил он в ответ на просьбу прокомментировать информацию СМИ о том, что правительство РФ обсуждает возможное повышение НДФЛ.

Ранее газета "Ведомости" писала, что на совещании у главы кабмина Дмитрия Медведева обсуждался вопрос о повышении ставки НДФЛ с 13 до 15%. Один из собеседников издания заявил, что решение окончательно не принято, другой — "консенсус достигнут".

Позднее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отмечал, что "пока обсуждение продолжается и каких-либо решений в этом контексте не принималось".

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович подчеркивал, что предложения по налоговой политике на ближайшие годы обсуждаются уже давно. В том числе рассматривался вариант небольшого увеличения подоходного налога с одновременным увеличением необлагаемого минимума (минимальный доход, который не облагается налогом). Он уточнял, что правительство при этом выступает против введения прогрессивной шкалы НДФЛ.

Дворкович отмечал, что налоги не должны быть избыточными, чтобы не создавать мотивацию для уклонения от них или ухода в иные юрисдикции, но не видит ничего страшного в повышении НДФЛ на 2%.