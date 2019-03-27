51 год назад, 27 марта 1968 года, трагически оборвалась жизнь советского космонавта и лётчика Юрия Гагарина. Именно он 12 апреля 1961 года стал первым человеком в мире, совершившим полёт в космос.
Погиб Гагарин всего лишь через 2,5 недели после своего 34-летия. Он был не просто космонавтом № 1 и всенародным любимцем. Фактически Юрий Гагарин стал визитной карточкой СССР и послом мира. Особенно импонировали его открытая улыбка и искреннее расположение к людям.
27 марта 1968 года, совершая очередной плановый полет на самолете УТИ МиГ-15, на борту которого также был полковник Владимир Серегин, Юрий Гагарин разбился вблизи деревни Новоселово Владимирской области. Оба летчика погибли. Урны с прахом Гагарина и Серегина были захоронены в Кремлевской стене на Красной площади в Москве.
Для расследования причин катастрофы была создана Государственная комиссия. Отчёт составил 29 томов и был засекречен; его детали до последнего времени были известны только из статей и интервью отдельных её членов. Суть выводов комиссии была такой: экипаж из-за изменившейся в полёте воздушной обстановки совершил резкий манёвр и вышел из облачного слоя, пикируя практически вертикально. Несмотря на попытки лётчиков вывести машину в горизонтальный полёт, самолёт столкнулся с землёй, и экипаж погиб. В ходе расследования отказов или неисправностей техники обнаружено не было. Химический анализ останков и крови лётчиков посторонних веществ не выявил.
К 50-летнему юбилею полёта Гагарина в космос были рассекречены выводы госкомиссии о возможных причинах его гибели. Наиболее вероятной причиной падения самолёта, согласно данным архива Президента РФ, был назван резкий манёвр уклонения от шара-зонда или, что менее вероятно, для предотвращения входа в верхний край облачности. В условиях усложнённой метеорологической обстановки это привело к попаданию самолёта в закритический режим полёта и сваливанию.
Между тем альтернативное исследование группы специалистов под руководством Белоцерковского показало, что наиболее вероятной причиной резкого манёвра стало сближение и резкое уклонение от другого самолёта с возможным попаданием в его вихревой след. Вследствие этого МиГ-15УТИ Гагарина и Серёгина попал в плоский штопор. Находясь в облачном слое, лётчики не могли видеть высоты полёта. Руководствуясь неточными метеорологическими данными и показаниями приборов, лётчики предполагали, что успеют вывести самолёт из падения, но запас высоты оказался недостаточен. После выхода из облачного слоя катапультироваться было уже поздно.
В 2013 году Алексей Леонов сообщил, что в результате рассекречивания документов следственной комиссии данная версия полностью подтвердилась: в зоне тренировочных полётов космонавтов несанкционированно оказался самолёт Су-15, который на форсаже ушёл на свой эшелон. Пройдя в облаках на расстоянии 10—15 метров от самолёта Гагарина и Серёгина, истребитель, шедший на скорости сверхзвука, возмущённым потоком вогнал их самолёт в спираль, выйти из которой лётчики не успели. Вместе с тем документального подтверждения версия Леонова не имеет.
Комментарии
Вместе с тем документального подтверждения версия Леонова не имеет
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также Леонов говорил, что это был летчик-испытатель, но начальство приняло решение не ломать ему жизнь. впоследствии за испытание техники этому летчику присвоили звание Героя СССР
также, когда Леонов узнал фамилию этого летчика, тот уже тяжело болел и он по этическим соображениям также не стал его называть
вот и вся история
Путин? С Гагариным в самолете еще три сотни людей было, но Путин запретил разглашать под страхом смерти...
с Гагариным Серегин летел. на него тоже грязи было много вылито
также Леонов говорил что американцы были на луне, ну вот как ему после этого можно верить?
Если был второй СЗ самолёт, то кто ему позволил делать такой манёвр в зоне полёта Гагарина и Серёгина? В то время в наших местах везде б. РЛС: и в д. Ефремово (чуть более 20 км по прямой от места их гибели), и в в/ч Кашино. Значит его (или их) гибель кому-то б. нужна, а В. И. Гагарина, когда приезжала на памятный митинг, всегда говорила: "Его убрали..."
Да оставьте уже их в покое ! Пусть люди спокойно спят.