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Тайна гибели Гагарина: что известно через 51 год после смерти космонавта №1

, ИА "Амител"
По одной из версий, самолет под управлением Гагарина был вынужден уходить от столкновения с другим воздушным судном

51 год назад, 27 марта 1968 года, трагически оборвалась жизнь советского космонавта и лётчика Юрия Гагарина. Именно он 12 апреля 1961 года стал первым человеком в мире, совершившим полёт в космос.

Погиб Гагарин всего лишь через 2,5 недели после своего 34-летия. Он был не просто космонавтом № 1 и всенародным любимцем. Фактически Юрий Гагарин стал визитной карточкой СССР и послом мира. Особенно импонировали его открытая улыбка и искреннее расположение к людям.

27 марта 1968 года, совершая очередной плановый полет на самолете УТИ МиГ-15, на борту которого также был полковник Владимир Серегин, Юрий Гагарин разбился вблизи деревни Новоселово Владимирской области. Оба летчика погибли. Урны с прахом Гагарина и Серегина были захоронены в Кремлевской стене на Красной площади в Москве.

Для расследования причин катастрофы была создана Государственная комиссия. Отчёт составил 29 томов и был засекречен; его детали до последнего времени были известны только из статей и интервью отдельных её членов. Суть выводов комиссии была такой: экипаж из-за изменившейся в полёте воздушной обстановки совершил резкий манёвр и вышел из облачного слоя, пикируя практически вертикально. Несмотря на попытки лётчиков вывести машину в горизонтальный полёт, самолёт столкнулся с землёй, и экипаж погиб. В ходе расследования отказов или неисправностей техники обнаружено не было. Химический анализ останков и крови лётчиков посторонних веществ не выявил.

К 50-летнему юбилею полёта Гагарина в космос были рассекречены выводы госкомиссии о возможных причинах его гибели. Наиболее вероятной причиной падения самолёта, согласно данным архива Президента РФ, был назван резкий манёвр уклонения от шара-зонда или, что менее вероятно, для предотвращения входа в верхний край облачности. В условиях усложнённой метеорологической обстановки это привело к попаданию самолёта в закритический режим полёта и сваливанию.

Между тем альтернативное исследование группы специалистов под руководством Белоцерковского показало, что наиболее вероятной причиной резкого манёвра стало сближение и резкое уклонение от другого самолёта с возможным попаданием в его вихревой след. Вследствие этого МиГ-15УТИ Гагарина и Серёгина попал в плоский штопор. Находясь в облачном слое, лётчики не могли видеть высоты полёта. Руководствуясь неточными метеорологическими данными и показаниями приборов, лётчики предполагали, что успеют вывести самолёт из падения, но запас высоты оказался недостаточен. После выхода из облачного слоя катапультироваться было уже поздно.

В 2013 году Алексей Леонов сообщил, что в результате рассекречивания документов следственной комиссии данная версия полностью подтвердилась: в зоне тренировочных полётов космонавтов несанкционированно оказался самолёт Су-15, который на форсаже ушёл на свой эшелон. Пройдя в облаках на расстоянии 10—15 метров от самолёта Гагарина и Серёгина, истребитель, шедший на скорости сверхзвука, возмущённым потоком вогнал их самолёт в спираль, выйти из которой лётчики не успели. Вместе с тем документального подтверждения версия Леонова не имеет.

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Комментарии

27.03.2018 10:17
- гость -

Вместе с тем документального подтверждения версия Леонова не имеет
---
также Леонов говорил, что это был летчик-испытатель, но начальство приняло решение не ломать ему жизнь. впоследствии за испытание техники этому летчику присвоили звание Героя СССР
также, когда Леонов узнал фамилию этого летчика, тот уже тяжело болел и он по этическим соображениям также не стал его называть
вот и вся история

0  0
27.03.2018 11:54
- гость -

Путин? С Гагариным в самолете еще три сотни людей было, но Путин запретил разглашать под страхом смерти...

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27.03.2018 13:07
- гость -

с Гагариным Серегин летел. на него тоже грязи было много вылито

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27.03.2018 13:32
- гость -

также Леонов говорил что американцы были на луне, ну вот как ему после этого можно верить?

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27.03.2018 15:01
- гость -

Если был второй СЗ самолёт, то кто ему позволил делать такой манёвр в зоне полёта Гагарина и Серёгина? В то время в наших местах везде б. РЛС: и в д. Ефремово (чуть более 20 км по прямой от места их гибели), и в в/ч Кашино. Значит его (или их) гибель кому-то б. нужна, а В. И. Гагарина, когда приезжала на памятный митинг, всегда говорила: "Его убрали..."

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27.03.2019 11:48
гость

Да оставьте уже их в покое ! Пусть люди спокойно спят.

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