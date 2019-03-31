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Великолепный актер, народный артист РСФСР Александр Збруев отмечает 31 марта 81-летие. Александр Викторович – это совершенно гениальный человек, актерское и жизненное обаяние которого ценит ни одно поколение людей в нашей стране.
Ко дню рождения великого артиста портал Amic.ru решил вспомнить его выдающиеся роли в кино.
"Мой младший брат" – 1962 год
Это дебютная работа Збруева в кино. В этой ленте артист сыграл Димку Денисова – героя своего поколения. Этот фильм заслуживает пристального внимания, поскольку стала первым большим успехом не только для Збруева, но и для легендарных Андрея Миронова и Олега Даля.
"Пядь земли" – 1964 год
Это фильм о войне. Александр Збруев в этой ленте исполняет роль юного лейтенанта, который держит оборону с бывалым комбатом на крохотном плацдарме. Нужно сказать, что после этой роли Збруев вошел в кинематограф как актер, способный очень гармонично и правдиво играть советских солдат.
"Чистые пруды" – 1965 год
Очень важный, сильный, искренний фильм, который оценивается не иначе, как биография поколения молодых людей, чьи планы и мечты были разрушены войной.
"Два билета на дневной сеанс" – 1966 год
Стильный детективный фильм, где Збруев играет ответственного комсомольца, которого направили работать в ОБХСС. Уже звучит интересно, не правда ли?
"Опекун" – 1970 год
Отличная советская комедия. Герой Александра Збруева – тунеядец Миша Короедов, вспомнив о своей подруге – официантке Любе, приезжает в южный город. Однако девушка и не думает кормить бездельника и определяет его опекуном к старушке.
"Большая перемена" – 1972 год
Совершенно неподражаемый многосерийный фильм о советской вечерней школе. Александр Збруев играет Ганжу – ироничного и веселого парня, которому ой как не просто дается учеба. Великолепный актерский состав этой картины приведет в восторг любого!
"Батальоны просят огня" – 1985 год
Еще один очень сильный фильм о войне. Збруев предстает перед зрителем в роли капитана Ермакова – опытного офицера, любимого солдатами и не боящегося начальства.
"Одинокая женщина желает познакомиться" – 1986 год
Очень честная драматическая комедия о людях среднего возраста, их проблемах, бедах, выборе и счастье. Тандем Александр Збруев – Ирина Купченко смотрится искренне и очень по-настоящему.
"Все будет хорошо" – 1995 год
Классная социальная комедия о новой России, где люди ищут свое место и на фоне беспросветной жизни попадают в удивительные ситуации.
"Бедная Саша" – 1997 год
Еще один отличный фильм, где Александр Збруев играет талантливого и благородного мужчину, невыносимо нуждающегося в любви. Детективная новогодняя история вряд ли способна оставить кого-то равнодушным.
Комментарии
Амик, что у вас сегодня творится? Ещё только 31-е марта, а не 1 апреля! То ...памятник русским воЙнам в Чехии..., то ...дебИтная работа Збруева в кино... Вы уж на правописание Винды не надейтесь, да и корректоры типографские в этих случаях не нужны. Журналистов всегда же учили не только русскому языку, но и логике!