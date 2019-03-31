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Великолепный актер, народный артист РСФСР Александр Збруев отмечает 31 марта 81-летие. Александр Викторович – это совершенно гениальный человек, актерское и жизненное обаяние которого ценит ни одно поколение людей в нашей стране.

Ко дню рождения великого артиста портал Amic.ru решил вспомнить его выдающиеся роли в кино.

"Мой младший брат" – 1962 год

Это дебютная работа Збруева в кино. В этой ленте артист сыграл Димку Денисова – героя своего поколения. Этот фильм заслуживает пристального внимания, поскольку стала первым большим успехом не только для Збруева, но и для легендарных Андрея Миронова и Олега Даля.

"Пядь земли" – 1964 год

Это фильм о войне. Александр Збруев в этой ленте исполняет роль юного лейтенанта, который держит оборону с бывалым комбатом на крохотном плацдарме. Нужно сказать, что после этой роли Збруев вошел в кинематограф как актер, способный очень гармонично и правдиво играть советских солдат.

"Чистые пруды" – 1965 год

Очень важный, сильный, искренний фильм, который оценивается не иначе, как биография поколения молодых людей, чьи планы и мечты были разрушены войной.

"Два билета на дневной сеанс" – 1966 год

Стильный детективный фильм, где Збруев играет ответственного комсомольца, которого направили работать в ОБХСС. Уже звучит интересно, не правда ли?

"Опекун" – 1970 год

Отличная советская комедия. Герой Александра Збруева – тунеядец Миша Короедов, вспомнив о своей подруге – официантке Любе, приезжает в южный город. Однако девушка и не думает кормить бездельника и определяет его опекуном к старушке.

"Большая перемена" – 1972 год

Совершенно неподражаемый многосерийный фильм о советской вечерней школе. Александр Збруев играет Ганжу – ироничного и веселого парня, которому ой как не просто дается учеба. Великолепный актерский состав этой картины приведет в восторг любого!

"Батальоны просят огня" – 1985 год

Еще один очень сильный фильм о войне. Збруев предстает перед зрителем в роли капитана Ермакова – опытного офицера, любимого солдатами и не боящегося начальства.

"Одинокая женщина желает познакомиться" – 1986 год

Очень честная драматическая комедия о людях среднего возраста, их проблемах, бедах, выборе и счастье. Тандем Александр Збруев – Ирина Купченко смотрится искренне и очень по-настоящему.

"Все будет хорошо" – 1995 год

Классная социальная комедия о новой России, где люди ищут свое место и на фоне беспросветной жизни попадают в удивительные ситуации.

"Бедная Саша" – 1997 год

Еще один отличный фильм, где Александр Збруев играет талантливого и благородного мужчину, невыносимо нуждающегося в любви. Детективная новогодняя история вряд ли способна оставить кого-то равнодушным.