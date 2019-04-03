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3 апреля отмечается Всемирный день вечеринки (World Party Day). Первый такой праздник прошел в Штатах в 1996 году под девизом: "Вечеринка – это противоположность войны".

Идея праздника пришла из фантастического романа "Полет" американки Ванны Бонта: повествование книги заканчивается обратным отсчетом до 3 апреля 2000 года, когда во всем мире должен пройти массовый праздник, объединяющий человечество.

На вечеринках чаще всего безумство граничит с дозволенностью.