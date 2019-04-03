Фото: из сети интернет
3 апреля отмечается Всемирный день вечеринки (World Party Day). Первый такой праздник прошел в Штатах в 1996 году под девизом: "Вечеринка – это противоположность войны".
Идея праздника пришла из фантастического романа "Полет" американки Ванны Бонта: повествование книги заканчивается обратным отсчетом до 3 апреля 2000 года, когда во всем мире должен пройти массовый праздник, объединяющий человечество.
На вечеринках чаще всего безумство граничит с дозволенностью.
Комментарии
мерзость какая- то
Они там пьяные все, что-ли?
3.04.2018 08:46
- гость -
Они там пьяные все, что-ли?
На вечеринке?! Да вы с ума сошли. Нет конечно.
А мы студентами пытались тусить с девчонками,но что-то пошло не так... И теперь вот есть то что есть.
Скажи наркотикам нет. Кто выставил сюда эту мерзость?
Ночевка в ванне - это по-нашему! Главное, здесь нормальную постель постелили, позаботились.