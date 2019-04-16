16 апреля 1934 года Постановлением ЦИК СССР было учреждено почетное звание "Герой Советского Союза" — высшая степень отличия за личные или коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига.

Уже через 4 дня появились первые Герои Советского Союза. 20 апреля 1934 года ими стали 7 летчиков (Анатолий Ляпидевский, Сигизмунд Леваневский, Василий Молоков, Николай Каманин, Маврикий Слепнев, Иван Доронин и Михаил Водопьянов), осуществившие эвакуацию из ледового лагеря на материк терпящих бедствие участников экспедиции и членов экипажа парохода "Челюскин", утонувшего в Беринговом море.

Анатолий Ляпидевский – первый Герой Советского Союза. В 1934 году летчик принимал участие в спасении челюскинцев. Совершил 29 поисковых полетов в пургу и в ненастье, прежде чем 5 марта, обнаружив их лагерь, совершил посадку на льдину и вывез оттуда 12 человек — 10 женщин и двоих детей.

Первоначально никакие знаки отличия к данному званию не предусматривались, а выдавалась только грамота от ЦИК СССР. Для статусности Герои получали еще и орден Ленина (высшая награда СССР), правда, законодательно это было закреплено лишь в 1936 году.

Лишь 1 августа 1939 года был учрежден дополнительный знак отличия для Героя — медаль "Герой Советского Союза". А 16 октября 1939 года был утвержден внешний вид медали, которая получила название "Золотая Звезда". Сделано это было Указами Президиума Верховного Совета СССР.

С тех пор Героям Советского Союза вручались орден Ленина, медаль "Золотая Звезда" и грамота Президиума Верховного Совета СССР.

В это же время была предусмотрена и возможность многократного награждения "Золотой Звездой".

За время существования СССР звания Героя были удостоены более 12 776 человек. Четырежды этого звания были удостоены Георгий Жуков и Леонид Брежнев. Лишены звания по тем или иным причинам (в основном за преступления) 72 человека, также были отмененные Указы как необоснованные.

Подавляющее число Героев появилось в период Великой Отечественной войны: 92% от общего числа награжденных лиц. К началу 1941 года звание получили лишь 626 человек, в их числе три женщины и пять дважды Героев.

За подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, высокого звания удостоено 11 тысяч 657 человек (из них 3051 посмертно), в том числе дважды 108 (из них 8 посмертно). Героями стали 90 женщин (из них 49 посмертно).

Татьяна Барамзина — советский снайпер и телефонист. Герой Советского Союза посмертно. 5 июля 1944 года была направлена в тыл противника для захвата узла дорог и удержания его до прибытия основных сил. Однако на марше батальон столкнулся с превосходящими силами противника и был разбит, а сама Барамзина была схвачена и жестоко убита. Перед смертью ее долго пытали так, что ее удалось опознать только по остаткам обмундирования и по волосам.

После распада СССР звание "Герой Советского Союза" было упразднено. Вместо него в 1992 году было учреждено звание "Герой Российской Федерации". Юридически герои Союза имеют те же права, что и герои России. 9 декабря в России отмечается памятная дата — День Героев.

Последним Героем Советского Союза стал в октябре 1991 года капитан третьего ранга Анатолий Солодков. Он совершил во время научных экспериментов рекордное погружение на глубину 120 метров.

Самые первые Герои Советского Союза:

Первый Герой (по номеру "Золотой Звезды") Летчик Анатолий Ляпидевский (20.04.1934).

Первый иностранец. Летчик 1-й Интернациональной авиационной бомбардировочной эскадрильи ВВС республиканской Испании Волкан Горанов (31.12.1936).

Первая женщина. Летчица Валентина Гризодубова (02.11.1938).

Самый молодой. Партизан Валентин Котик (27.06.1958). К моменту совершения подвига ему было 14 лет.

Самый пожилой. Крестьянин Матвей Кузьмин (08.05.1965). На момент гибели ему было 83 года.

Первая и единственная женщина дважды Герой. Летчик-космонавт Светлана Савицкая (27.08.1982 и 29.07.1984).