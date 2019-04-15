К юбилею примадонны: топ песен Аллы Пугачевой на все времена

15 апреля примадонне российской эстрады, певице Алле Пугачевой исполняется 70 лет.

За свою карьеру она удостоилась звания заслуженной и народной артистки РСФСР, а позднее еще и народной артистки Советского Союза. За годы творчества Пугачева выпустила концертные программы: "Женщина, которая поет", "Монологи певицы", "Пришла и говорю", "Поет Алла Пугачева" и др.

Она спела песни, которые повторяла вся страна: "Миллион алых роз", "Маэстро", "Арлекино", "То ли еще будет", "Паромщик", "Позови меня с собой" и многие другие.

В репертуар Пугачевой с 1970-х годов вошло более 500 песен на русском, английском, французском, немецком, финском, украинском языках, на иврите, ее дискография насчитывает более 100 сольных пластинок, CD и DVD-дисков.

Портал Аmic.ru представляет свой топ песен примадонны за последние почти 5 десятилетий.

"Арлекино" (1975 год)

"Все могут короли" (1976 год)

"Куда уходит детство" (1977 год)

"Не отрекаются, любя" (1977 год)

"Волшебник-недоучка" (1978 год)

"Так же, как все" (1978 год)

"Держи меня, соломинка" (1982)

"Ты на свете есть" (1983 год)

"Айсберг" (1983 год)

"Паромщик" (1985 год)

"Миллион алых роз" (1986 год)

"Любовь, похожая на сон" (1994 год)

"Позови меня с собой" (1998 год)

"Мадам Брошкина" (2001 год)

"Будь или не будь" (2006 год)

"Опять метель" (2007 год)

"Это любовь" (2010 год)