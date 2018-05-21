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Депутат предложил давать ипотеку с 14 лет, чтобы люди раньше получали жилье

, ИА "Амител"
Также он предложил ввести новые правила погашения долга

Фото: vladberesta.ru

Депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить выдавать россиянам ипотеку с 14 лет, чтобы решить проблему обеспечения молодых людей жильем, сообщает РИА Новости.

Власов отметил, что проблема много десятилетий носит нерешенный характер, а учитывая, что в большинстве случаев россияне покупают квартиры в ипотеку, ее нужно разрешить выдавать с 14 лет.

Также он предложил ввести правила, по которым сначала платежи будут идти на погашение основного долга за недвижимость, а только потом на проценты. Тогда, в случае приостановки выплат, размер пени будет меньше.

"Данный механизм позволит к 25-30 годам молодым людям иметь свое собственное жилье и без всяких проблем создать семью", — подытожил депутат.

Власов уточнил, что из-за нестабильной экономической ситуации в стране молодежь не рискует брать ипотеку, из-за чего программы поддержки молодых семей затрагивают людей с доходом выше среднего. Остальные покупку недвижимости позволить себе попросту не могут.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

21.05.2018 12:24
- гость -

Депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить выдавать россиянам ипотеку с 14 лет

правильное решение - с момента получения паспорта сразу в кабалу к банкирам-растовщикам...

0  0
21.05.2018 12:39
BLATNOI

Депутат предложил давать ипотеку с 14 лет, чтобы люди раньше получали жилье
РЕАЛЬНО СТРАНА ДУРАКОВ

0  0
21.05.2018 12:44
- гость -

Интересно.. .у нас ребенок не может жить отдельно от "законного представителя" до 18 лет. Либо с кучей проблем и только с согласия обоих родителей. А ипотеку - можно. Что курил депутат?

0  0
21.05.2018 12:46
- гость -

А оплачивать они ее чем будут, еще учась в школе??? что за бред?!

0  0
21.05.2018 12:53
- гость -

Не воспринимайте всерьёз депутатов.

0  0
21.05.2018 12:56
- гость -

- гость -

А оплачивать они ее чем будут, еще учась в школе??? что за бред?!

С письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы.
ст.63 ТК РФ

0  0
21.05.2018 13:00
- гость -

Я вот тут зашел в личный кабинет в налоговой, а там что-то нет начислений: "десятина" и "оброк". Где уточнить, как эти налоги платить? Не хочу, чтобы еще пени и штрафы насчитали. А, еще, подскажите, если есть выписка от прапрапрадеда из книги описи крестьян, что ему барин в 1960 году вольную дал, еще до закона об отмене крепостного права, скидки на "оброк" положены, или это челом бить, в Москву иттить? Боюсь, не дойду, лапти худые, а погоды нонеча еще не установивши тепло.
Кстати, ищу кузнеца-мастера, чугунок залатать, прогорел совсем.

1  0
21.05.2018 13:13
- гость -

"Власов отметил, что проблема много десятилетий носит нерешенный характер"
Депутаты умные, сразу и не поймешь

гостю от 13:00
"в 1960 году вольную дал" ? )))
Вот коммунисты озверели!

0  0
21.05.2018 13:14
13:13

а, понял депутата, сам неправильно прочитал ))))

0  0
21.05.2018 13:18
- гость -


21.05.2018 13:13
- гость -
1860, конечно же )

0  0
21.05.2018 13:24
- гость -

Правильно сказал только что хорошо бы если свое жилье к 25-30 годам было, сейчас пока жилье свое покупают уже детей заводить не успевают. Но решение проблемы бредовое предложил, еще бы предложил по одной почке отбирать на первоначальный взнос.

0  0
21.05.2018 16:24
- гость -

Уважаемый Вася Власов, умнейший человек, обеспечьте для начала с 14 лет работой детей, чтобы погашать ипотеку было чем...

0  0
21.05.2018 16:47
Директор СССР

Этому самому 22 года, его клоун Жирик в госдуму протащил в 20 лет

0  0
21.05.2018 19:49
гость

Ааа, так он не в курсе как народ живет. Он же думает, что за ипотеку можно заплатить из тех денег, что мамка с папкой на мелкие расходы дают.

0  0
22.05.2018 01:20
_odnoklassniki

А Власов не подумал, чем будут 14-летние платить эту самую ипотеку? С зарплаты родителей? Тогда смысл с рождения загонять в кабалу? Лучше бы до выборов ввели обязательную проверку на наличие мозга у некоторых депутатов. Капец! Помогите больным детям, господин Власов, если вы уже как-то хотите выделиться из толпы "думающих" в Думе задним умом

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