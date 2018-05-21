Депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить выдавать россиянам ипотеку с 14 лет, чтобы решить проблему обеспечения молодых людей жильем, сообщает РИА Новости.
Власов отметил, что проблема много десятилетий носит нерешенный характер, а учитывая, что в большинстве случаев россияне покупают квартиры в ипотеку, ее нужно разрешить выдавать с 14 лет.
Также он предложил ввести правила, по которым сначала платежи будут идти на погашение основного долга за недвижимость, а только потом на проценты. Тогда, в случае приостановки выплат, размер пени будет меньше.
"Данный механизм позволит к 25-30 годам молодым людям иметь свое собственное жилье и без всяких проблем создать семью", — подытожил депутат.
Власов уточнил, что из-за нестабильной экономической ситуации в стране молодежь не рискует брать ипотеку, из-за чего программы поддержки молодых семей затрагивают людей с доходом выше среднего. Остальные покупку недвижимости позволить себе попросту не могут.
Комментарии
Депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить выдавать россиянам ипотеку с 14 лет
правильное решение - с момента получения паспорта сразу в кабалу к банкирам-растовщикам...
Депутат предложил давать ипотеку с 14 лет, чтобы люди раньше получали жилье
РЕАЛЬНО СТРАНА ДУРАКОВ
Интересно.. .у нас ребенок не может жить отдельно от "законного представителя" до 18 лет. Либо с кучей проблем и только с согласия обоих родителей. А ипотеку - можно. Что курил депутат?
А оплачивать они ее чем будут, еще учась в школе??? что за бред?!
Не воспринимайте всерьёз депутатов.
- гость -
А оплачивать они ее чем будут, еще учась в школе??? что за бред?!
С письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы.
ст.63 ТК РФ
Я вот тут зашел в личный кабинет в налоговой, а там что-то нет начислений: "десятина" и "оброк". Где уточнить, как эти налоги платить? Не хочу, чтобы еще пени и штрафы насчитали. А, еще, подскажите, если есть выписка от прапрапрадеда из книги описи крестьян, что ему барин в 1960 году вольную дал, еще до закона об отмене крепостного права, скидки на "оброк" положены, или это челом бить, в Москву иттить? Боюсь, не дойду, лапти худые, а погоды нонеча еще не установивши тепло.
Кстати, ищу кузнеца-мастера, чугунок залатать, прогорел совсем.
"Власов отметил, что проблема много десятилетий носит нерешенный характер"
Депутаты умные, сразу и не поймешь
гостю от 13:00
"в 1960 году вольную дал" ? )))
Вот коммунисты озверели!
а, понял депутата, сам неправильно прочитал ))))
21.05.2018 13:13
- гость -
1860, конечно же )
Правильно сказал только что хорошо бы если свое жилье к 25-30 годам было, сейчас пока жилье свое покупают уже детей заводить не успевают. Но решение проблемы бредовое предложил, еще бы предложил по одной почке отбирать на первоначальный взнос.
Уважаемый Вася Власов, умнейший человек, обеспечьте для начала с 14 лет работой детей, чтобы погашать ипотеку было чем...
Этому самому 22 года, его клоун Жирик в госдуму протащил в 20 лет
Ааа, так он не в курсе как народ живет. Он же думает, что за ипотеку можно заплатить из тех денег, что мамка с папкой на мелкие расходы дают.
А Власов не подумал, чем будут 14-летние платить эту самую ипотеку? С зарплаты родителей? Тогда смысл с рождения загонять в кабалу? Лучше бы до выборов ввели обязательную проверку на наличие мозга у некоторых депутатов. Капец! Помогите больным детям, господин Власов, если вы уже как-то хотите выделиться из толпы "думающих" в Думе задним умом