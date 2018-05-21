Фото: akzent.zp
Холодная погода в Барнауле стала причиной возобновления подачи тепла в десятках социальных учреждений.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, по контурам ТЭЦ-2 и МУП "Энергетик" по обращениям руководителей социальных учреждений возобновляется подача тепла. В данный момент отапливаются 25 детских садов и 20 медицинских учреждений.
А вот в контуре ТЭЦ-3 возобновление отопления невозможно, поскольку 14 мая здесь стартовали гидравлические испытания сетей.
Ранее, напомним, было подписано постановление о завершении отопительного сезона в краевой столице с 10 мая.
После этого в Барнауле резко испортилась погода, и горожане начали высказывать недовольство тем, что в их квартирах стало очень холодно. Ситуация усугубилась тем, что в контуре ТЭЦ-3 из-за опрессовки также отключили и горячую воду.
Комментарии
Скажите, а в суд уже можно идти? Дети позаболевали, а тепла до сих пор нет.
Скажите, а в суд уже можно идти? Дети позаболевали, а тепла до сих пор нет.
на кого иск подавать будем? на небесную канцелярию?
И такая ситуация каждый год. В прошлом году было то же самое - ранне отключение всего и вечная мерзлота. Почему издеваются над нами?
От холода в квартире трясет, не помогают никакие обогреватели, в кране ледяная вода, от которой руки ломит. Энергетики, вы не из гестапо?…
Ситуация усугубилась тем, что в контуре ТЭЦ-3 из-за опрессовки также отключили и горячую воду.
И кто ответит за это?Где городской Голова?Почему он молчит?
Уважаемая редакция! Может вам удастся достучаться до наших градоначальников и губернатора, что бы они включили мозги и перестали морозить людей в -2 без отопления и горячей воды. Неужели минусовая температура не форс-мажорное обстоятельство для сдвига дат проведения опрессовки и ремонтных работ?
У всех "соседей" - Новосибирск, Кемерово - отопительный сезон продлили до 21. А у нас как обычно - бери больше, кидай дальше. Надо было в марте опрессовку начинать, а то вдруг не успеете. И да, что-то наше городское начальство резко пропало.
21.05.2018 12:47
Панночка
Нет, на тех, кто отключил отопление тогда, когда среднесуточная была сколько там, в районе ноля?)))
НЕ ПОНИМАЮ, ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ перенести гидравлические испытания сетей на более теплые месяца- июль, август? Чтобы им всем икалось, каждую минуту!
Вы бы не тут писали а в прокуратур тогда, чего тут то плакать.
Наверное это отключение отопления и горячей воды запомнится. И на следующий год вспомнится
А есть смысл писать прокурору? Есть нормы по теплу в квартирах? И какой смысл, если пока пишешь, придет тепло, а тому, у того у кого из за холода что-то заболело уже не поможешь?
21.05.2018 13:21
- гость -
Мало того,что в холодное время рубанули тепло,вместе с горячей водой,так они еще и сроки пытаются затянуть.И тишина!
ВЫ все выше отписавшиеся все ноете! то жара вас одолевает и когда отключат, то вам холодно! уже определитесь...или в коттеджи езжайте..
А тэц это не счетчик включил-выключил...
Следующий раз будут до июля кочегарить. Будете ныть и платить за отопление!..
Просто издевательство над людьми. Может Путину звонить ужу надо? Кем надо быть и а как относится к людям чтобы в такие холода обрубить и отопление и горячую воду?
Позвоню в администрацию президента. здесь одна схема просматривается
И правильно сделали, что отключили. На улице +22, а им отопление подавай. Одеться кто мешает?
21.05.2018 13:13 Топят, когда тепло на улице - недовольны (деньги осваивают). Не топят, опять недовольны (и опять деньги осваивают)
21.05.2018 13:35
- гость -
И? Может, пора нашим манагерам раскрыть глазки, и поучиться у того же Новосибирска? У тех почему-то получается не отключать отопление при нуле на улице, а наши как тот танцор...
если перенесут на июнь, потом тэц-2 на июль, то их начальству летом в отпуск не уйти ))), контора то одна, на всех тэцах... а поэтому всегда начинают в мае
Следующий раз будут до июля кочегарить. Будете ныть и платить за отопление!..
---------------------------
Да. мы бы платили. А из- за таких жлобов, как вы сидим в холоде и платим за электроэнергию в 10 раз больше.
21.05.2018 13:39
- гость -
Это на какой улице +22 было два дня назад?
Так в этом и идиотизм, когда на улице тепло, они топят на 75 % от коммуналки, а когда похолодало, они отключили. Провоцируют или просто идиоты?
21.05.2018 13:43
Никто и не говорит, что 2 дня назад. Возобновили сейчас, сейчас и надо смотреть
Уважаемая редакция! Может вам удастся достучаться до наших градоначальников и губернатора, что бы они включили мозги и перестали морозить людей
---------------
А причём тут редакция? Тут же новостной сайт, как есть так и пишут. Чтобы достучатся до мозгов, очень часто приходится стучать по черепной коробке, но этим должно заниматься исключительно замерзающее население.
21.05.2018 13:45
гость
---------------------
Да потому. что нельзя там ничего регулировать - всё держится "на соплях".
21.05.2018 13:35
- гость -
Да не будут они до июля кочегарить.Что то есть у них такое,что заставляет их как можно раньше закрутить вентиль.Что именно,для всех тайна.Вспомните наши бои с ними и по осени,и по весне.Ладно в этом году умудрились до десятого мая дотянуть с отоплением.Но эта "щедрость" довела наших ответственных-безответственных до шока,иначе как объяснить их молчание и полное отсутствие каких либо телодвижений по этому поводу?(
21.05.2018 13:45
По правилам СанПИНа температура дома должна быть 18-24 градуса. Когда дома жарко, почему вы не вызываете Управляющую компанию для замера и не требуете уменьшить подачу тепла?
21.05.2018 13:47
- гость -
И еще раз - так кто дурак? Отключили когда было холодно, возобновили когда потеплело. Только у меня вопрос, почему не наоборот?))) Почему соседи могут топить, когда холодно, и отключать, когда потеплело, а наши делают все как не надо?
21.05.2018 13:49
гость
Всё можно регулировать!!! Спустился в подвал и чуть закрыл/открыл вентиль подачи тепла
21.05.2018 13:53
- гость -
Где-то мелькала новость о том,что в Рубцовске садистскую опрессовку проводят в этом году без отключения потребителей от ГВС.Если не врут конечно,то вообще загадка.И контора одна,и губер тот-же,но почему в двух шагах от нас так???Еще раз:что-то мешает нашему танцору.Но что?Или кто?
21.05.2018 13:51
- гость -
--------------------
У них жарко не ото того. что много топят, а от того. что не проветривают квартиры и сидят в своей вони. Как то мне поручили поквартирный обход для донесения информации. Так зайти нельзя было в большинство квартир - так воняло! Вообще окна не открывают.
такого не припомню. квартиры превратили в ледяные пещеры. нормы пересматривать надо. это Сибирь. кто придумал отключение воды и тепла в столь ранний период? вы все дома выстудили просто
21.05.2018 14:02
- гость -
вы все дома выстудили просто.
Не все.По контуру ТЭЦ 2 есть и горячая вода и отопление.Но они же-центровые.Вот такое у нас разделение на центр,и выселки.И отношение соответствующее.
21.05.2018 13:51
- гость -
Когда топили при тепле на улице, я вопрос решал открытием окон и выпускал свои деньги на ветер. Многие жаловались на бешенные деньги за отопление в квитанциях, тогда, когда это отопление нафиг было не нужно. Но это хотя бы не вредно для здоровья, хотя и вредно для кармана. А не вызывают, потому что думают, что к ним никто не придет и никакими замерами заморачиваться не будет. Да и не у всех есть возможность тратить свое время на вызова и замеры
21.05.2018 13:51
- гость -
У них жарко не ото того. что много топят, а от того. что не проветривают квартиры и сидят в своей вони. Как то мне поручили поквартирный обход для донесения информации. Так зайти нельзя было в большинство квартир - так воняло! Вообще окна не открывают.
====================================================================
Замер температуры производится при закрытых окнах!
21.05.2018 13:54
- гость -
Всё можно регулировать!!! Спустился в подвал и чуть закрыл/открыл вентиль подачи тепла
По моему не все так просто, наверное надо сходить в ПЖЭТ, написать заявку, ее рассмотрят, сходить еще раз, взять ключ и перекрыть еще то, что требуется, а не получить штраф за то, что перекрыл не то, что надо
21.05.2018 14:11
гость
Не хотите вызывать, тогда платите)))
Я никого не вызываю, иду в подвал и убавляю
21.05.2018 14:15
гость
По моему не все так просто, наверное надо сходить в ПЖЭТ, написать заявку, ее рассмотрят, сходить еще раз, взять ключ и перекрыть еще то, что требуется, а не получить штраф за то, что перекрыл не то, что надо
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Может и так. И перекрывать должен сантехник.
Но нафиг эти сложности? Уже 3 года регулирую. Всё нормально.
21.05.2018 14:16
- гость -
Надеюсь Вы убавляете по согласованию с соседями?У нас старший управдом вообще отключил отопление во всем доме в конце апреля.Соседи через два дня объяснили ему,что он не прав.Правда для этого понадобилось подключать и админов района,и участкового.Есть особо "горячие" сибирские парни и тетки,которым жарко и жалко денег,но есть и семьи с маленькими детьми,и стариками.Экономить на них?Это вообще запредельно!
21.05.2018 14:06
- гость -
Ну не знаю. Живу в центре, ни горячей воды, ни отопления))) Дома колотун, поскольку стены уже выстыли. Хорошо, что хоть водонагреватель есть.
21.05.2018 14:22
- гость -
Я убавляю, ориентируясь на норму температуры в жилых помещениях по СанПИНу 18-24 градуса
А что Дугин?
21.05.2018 14:26
- гость -
Грамотно. Расскажите, где взяли ключ от подвала и как можно найти, где крутить
21.05.2018 14:34
гость
Ключи есть у страшного управдома.Но он никого туда не допускает.Когда хочу,тогда верчу (вентиля).))
21.05.2018 13:58
гость
--------------------
У них жарко не ото того. что много топят, а от того. что не проветривают квартиры и сидят в своей вони. Как то мне поручили поквартирный обход для донесения информации. Так зайти нельзя было в большинство квартир - так воняло! Вообще окна не открывают.
--------------
Не надо по себе других судить. У нас обычно жарко в квартире. Потому что батареи новые, стены утеплили. Пол утеплили. Балкон застеклен. Проветриваем постоянно. Но обычно очень тепло, даже жарко.
Соседи снизу ноют, что у них холодно. Старые батареи, по полу тянет, в углах плесень. Вот кто виноват, что люди по-разному относятся к своему жилью?
21.05.2018 14:34
гость
Ключа у меня нет, дверь закрыта на ключ))) Думайте сами, как можно попасть без ключа)))
Убавляется обычным шаровым краном на входе отопления перед счетчиком общедомовым (там много проводов)
21.05.2018 14:44
- гость -
Понятно. Не очень законно, но с волками жить... Буду иметь в виду
21.05.2018 14:37
- гость -
Без отопления вряд ли это сильно помогает
21.05.2018 14:49
гость
Главное - не переборщить с убавлением, а то неприятности могут быть)))
Желательно замерять угол поворота ручки крана и ориентироваться на температуру на улице
21.05.2018 14:56
- гость -
Дом на дом не приходится, возможно где то слесарь быстро сбегает и вернет все на место. Хотя ему вроде бы не зачем, деньги идут отопителям
Где бы подкрутить, чтобы тепло сейчас пошло
Норма 18 градусов, так что непонятно нытье
Думаю в 90 % домах без отопления не было среднесуточной 18 градусов. Особенно, когда ночью -2
21.05.2018 15:02
гость
Чтоб слесарь побежал, должна быть от кого-то жалоба, то есть температура ниже 18 градусов. Регулировать надо в разумных пределах. Если у вас квартира тёплая в середине дома, то в угловых температура будет ниже. Но и для угловых квартир температура допускается ниже. Поэтому в теплых квартирах желательно, чтоб температура было 24 градуса. В жд вагонах норма температуры 22 плюс/минус 2 градуса
21.05.2018 14:52
гость
Не помогает от слова-совсем.Лоджия застеклена и утеплена.Окна-пластик.Полы-ДСП,и по старинке в коврах.Двери-металл,с обшивкой деревом.Но дома-ледник.Первый этаж.За окнами-чернобыльский лес из скрученных деревьев.Но даже не он крадет солнце и зимой и летом,а расположение дома.Солнце в окне мы видим только ранним утром (особенно летом,в три ночи),и до десяти-одиннадцати часов,когда оно еще чуть тепленькое.Затем оно "перекатывается" за дом,и весь день,и весь вечер жарит,радуя и теплом и светом наших более счастливых соседей.)
И таких домов в нашем городе немало.А правила по отоплению для всех одни.И условно для "северян",и для "южан".Мало того,что власти чудят с теплом,так еще и от управдомов с их "активистами" шестерочными нам "северянам" достается.)
Лучше газовая котельная на 1-5 домов, чем ТЭЦ с её сетью, углем, вечным ремонтом, топить наш город углем выгодно угледобытчикам, то есть той же Сибирской Генерирующей Компании, ей же уголь продавать надо, а нашим газом пусть Европа и Китай отапливаются
21.05.2018 15:15
- гость -
Если у вас меньше 18, то вы вправе вызвать УК для замера температуры, а УК должна принять меры
21.05.2018 15:23
Александр
Европа скоро на сланцевый газ перейдет, может тогда нас будут нашим газом отапливать?
21.05.2018 15:27
- гость -
Мы уходим из дома в 7.00, приходим в 18.00, когда нам замерами заниматься. В выходные вряд ли они на замеры ходят
21.05.2018 15:28
гость
Сестра, назови дату!
21.05.2018 15:32
- гость -
Доча, дату пока даже Трамп не знает. Европа еще не нагнулась полностью, за СП-2 цепляется.
21.05.2018 15:27
- гость -
УК должна принять меры.
А какие меры УК сможет принять?Отопление не они вырубили.В лучшем случае посочувствуют.)
21.05.2018 15:31
гость
Так а кто будет заниматься вашей проблемой, если не вы сами?
Если жалоб нет, то УК считает, что всё нормально
21.05.2018 15:36
гость
В Германии по моему запрещено добывать сланцевый газ по закону.
21.05.2018 15:38
- гость -
Это касается только отопительного периода, который завершился 10 мая)))
21.05.2018 15:39
- гость -
Ну да, у УК же есть отопление и они ничего не замечают странного в погоде и отключении отопления. В их квартирах все нормально даже в -2
21.05.2018 15:40
- гость -
Не объясняйте балбесу. Они с этой сланцевой нефтью для Европы уже года два -три скачут. А воз и ныне там.
21.05.2018 15:40
- гость -
Его привезут из США. Когда Трамп дожмет Меркель по отмене СП-2
21.05.2018 15:44
- гость -
Так еще не нагнули Европу, она за СП-2 цепляется
21.05.2018 15:41
- гость -
Да,но на основании чего?Не выполнили даже отмененного дурацкого положения о плюс пяти в течении восьми суток.Кстати по моему там-же есть дополнение про положительную и уверенную динамику после этой пятидневки.Ничего подобного у нас еще не было.СМИ пишут об аномальном мае и по стране,и у нас по краю.Две недели как столбик на градуснике не поднимется выше 10 (за редким исключением),и среднесуточная едва дотягивает до плюс пяти в среднем,или того меньше.Две недели!!!!И просвета не видно.Вот я и спрашиваю чинуш,прошли все сроки вами же придуманные,где отопление???Молчат проклятые,как рыбы об лед!)
не +5 в течении 8 суток, а +8 в течение 5 суток)))
Ещё решение принимается на основании жалоб горожан о жаре в квартирах. Наверное, были жалобы и просьбы отключить))) Они бы лучше температуру теплоносителя снизили бы, а не отключали совсем
Вы сами выбрали депутатов ЕДРа а те Дугина,вот и терпите произвол чиновников,а если выбирал бы народ ,то было по другому.
15 градусов видел один раз на одной из старых квартир с деревянными окнами. Не знаю как можно довести до таких температур сегодня.
Ждите Путина, придёт поставит кондюк/обогреватель
Оснований для окончания отопительного сезона не было,деньги стараются побыстрей освоить впереди у чиновников отпуска.
Кондиционер 15минут и жара....
с 10 мая 2018 года по 20 мая 2018 года это просто издевательство над людьми
"Спасибо".
21.05.2018 16:12
- гость -
А-а-балдеть!)))
21.05.2018 16:14
- гость -
С 21 мая и по....издевательства продолжаются."Спасибо" им в....плашмя!!!
Барнаул, хорошо живёте!. В Новоалтайске его начали отключать с 28 мая. Видимо мы ближе к югу. Дома - дубак, на работе ( в школе!!!) вообще - полный дубак!!!
Извиняюсь отопление в Новоалтайске отключили с 28 апреля!!!!
"Вы бы не тут писали а в прокуратур тогда, чего тут то плакать."
=======
подумаешь - замерзли! а вот если бы тут кто-нибудь написал, что крым не наш и призвал отдать его хохлам, то какой-нибудь плакуратур обязательно возбудился бы.
В центре в больнице нет нет отопления. Вода горячая.
Когда дойдёт до 60% домов с собственной газовой, думаю вообще станет вопрос о закрытии ТЭЦ3 как нерентабельное организация с отдачей места под застройку. Так что радуемся что пока она у нас ещё есть и даже работает иногда))
люди вешайте кондиционеры,они греют в межсезонье и холодят когда жарко))) даже самый дешевый сплит за каких нибудь 12 тысяч.
Й, а сколько на счётчик мотают? Выгоднее получается, чем масляный обогреватель?
21.05.2018 14:06
- гость -
По контуру ТЭЦ 2 есть и горячая вода и отопление. Но они же-центровые. Вот такое у нас разделение на центр, и выселки
К Вашему сведению: территория от Молодёжной в сторону Горы (центр, однако?) обслуживается ТЭЦ-3. И здесь сейчас такой же холод и отсутствие горячей воды, как и на выселках, как Вы изволили высказаться. Спасаемся, как можем, обогревателем и водонагревателем.
Й, а сколько на счётчик мотают? Выгоднее получается, чем масляный обогреватель?
-----
Все зависит от мощности...
у меня на обогрев 700 Ватт/час
21.05.2018 19:49
- гость - если грубо округлять то расчет там один к трем,то есть на киловатт потребленной электроэнергии он выдаст три киловатта тепла, 700 ваттная сплит система по теплу это примерно как двухкиловатный маслянный радиатор,но греет сразу и быстро.