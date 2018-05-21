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Холодная погода в Барнауле стала причиной возобновления подачи тепла в десятках социальных учреждений.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, по контурам ТЭЦ-2 и МУП "Энергетик" по обращениям руководителей социальных учреждений возобновляется подача тепла. В данный момент отапливаются 25 детских садов и 20 медицинских учреждений.

А вот в контуре ТЭЦ-3 возобновление отопления невозможно, поскольку 14 мая здесь стартовали гидравлические испытания сетей.

Ранее, напомним, было подписано постановление о завершении отопительного сезона в краевой столице с 10 мая.

После этого в Барнауле резко испортилась погода, и горожане начали высказывать недовольство тем, что в их квартирах стало очень холодно. Ситуация усугубилась тем, что в контуре ТЭЦ-3 из-за опрессовки также отключили и горячую воду.