Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин разместил в своем Instagram видеозапись, на которой запечатлен оригинальный, по мнению парламентария, способ ямочного ремонта в Серове.

"Ноу-хау. Вполне может встать в один ряд с историей серовского барака, дома со сталагмитом или знаменитого youtube-видео "В Серове ничего не происходит". Грустно, честно сказать, что родной город моих бабушки и дедушки появляется в повестке больше по таким поводам, чем новостями о победах и достижениях местной администрации", — прокомментировал видео сам Ионин.