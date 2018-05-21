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Суд не смог назначить старому мосту в Барнауле нового владельца для ремонта

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Арбитражный суд отложил заседание до 21 июня 2018 года

Фото: Amic.ru

Арбитражный суд Алтайского края в понедельник, 21 мая, не смог вынести решение о передаче старого моста в Барнауле в собственность Росавтодора. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Алтайском крае еще в апреле направляло исковое заявление в отношении УПРДОР "Алтай" с требованием как можно скорее забрать на баланс разрушающийся старый мост через Обь в Барнауле. Как следует из карточки дела, судебное заседание перенесено на 21 июня 2018 года. В качестве третьей стороны к делу привлечена компания "РЖД". Известно, что участок, где проходит мост, числится за ней.

Как неоднократно писал Amic.ru, власти Барнаула через суд добились передачи старого моста из муниципальной в федеральную собственность после того, как летом прошлого года прокуратура обязала мэрию краевой столицы в течение полутора лет провести ремонт объекта. Ремонт важного транспортного объекта оценивается в миллиард рублей. Росавтодор не готов тратить такие огромные деньги. Тем более что участок дороги между Новоалтайском и Барнаулом, по которому проходит мост, находится на балансе краевых властей.

О судьбе моста высказывался и губернатор Алтайского края Александр Карлин. По его словам, в планах – общение с федеральным Министерством экономического развития и Росимуществом по поводу выделения средств на ремонт и содержание объекта либо "решение вопроса иным способом, но в соответствии с законом".

Теперь существует несколько сценариев развития ситуации с мостом. Его необходимо ремонтировать в ближайшее время, иначе ГИБДД закроет его из-за угрозы для жизни автомобилистов. При таком раскладе возрастет нагрузка на новый мост, и это вызовет транспортный коллапс в краевой столице. Также есть вероятность, что Росавтодор начнет ремонтные работы уже в ближайшее время и объект не будет закрыт. Однако, скорее всего, основные капиталоемкие работы пройдут не раньше 2019 года. Ранее дорожные службы Новоалтайска уже заделали ямы на объекте за свой счет.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

21.05.2018 15:44
- гость -

Коле Москва как вертикаль власти разрешает все политические, экономические, прочие по безопасности и хозяйственные вопросы, тогда оптимизируйте всю Администрацию края!
Такие бабки будут высвобождены, что не только на старый мост, но и на дороги в закаулках города хватит. Еще и неимущим останется!

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21.05.2018 15:57
- гость -

ЭТ ТОЧНО

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21.05.2018 16:05
- гость -

И ведь все по закону, что удивительно.

Куча ведомств, тьма волокиты, министры поди ещё и премии за напряженный труд получают.

Только результата в виде ремонта моста так и нет.

0  0
21.05.2018 18:05
- гость -

И суды без указки сверху уже и решение принять не могут, совсем разучились.

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21.05.2018 18:07
- гость -

"Суд не смог назначить старому мосту в Барнауле нового владельца"
Можно, я стану новым владельцем старого моста?

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22.05.2018 11:18
- гость -

Гость от 21.05.2018 18:07, точно, что не потянешь. Там особый контингент, особого мышления и нравов.

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