Фото: Amic.ru

Дворец бракосочетания города Барнаула на проспекте Ленина, 11 закроют на масштабную реконструкцию. Проект работ в данный момент, учитывая особый статус объекта, согласовывается с различными ведомствами. Работы, ориентировочно, могут начаться осенью 2018 или во второй половине 2019 года и займут два года, сообщил Amic.ru министр юстиции Алтайского края Константин Портнягин. По его словам, общая стоимость всей реконструкции составит около 20 миллионов рублей. На эти средства, в частности, будет проведен ремонт фасада, а также внутренних залов.

"Проект амбициозный. Мы его не хотим делать типовым. У нас сейчас проходит корректировка проекта, который раньше анонсировали. Учитывая, что дворец имеет статус архитектурного памятника, нам были выдвинуты дополнительные требования. Реализовывать реконструкцию будем в несколько этапов, чтобы не обескровить все остальные ЗАГСы Барнаула", — отметил министр.

Если работы начнутся, Дворец перестанет принимать молодоженов. Тогда нагрузка на два года будет перераспределена на другие отделы ЗАГСа краевой столицы. При этом сейчас архитекторы спорят по некоторым пунктам проекта реконструкции.

О ремонте Дворца бракосочетания говорили уже несколько лет. Напомним, что здание на проспекте Ленина, 11 было построено во второй половине XIX столетия. Здесь жили купцы Мальковы. Затем в этом здании располагались трактир и ресторан "Метрополь". В годы войны в нынешнем дворце бракосочетания формировались дивизии для отправки на фронт.