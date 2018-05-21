Фото: Amic.ru
Дворец бракосочетания города Барнаула на проспекте Ленина, 11 закроют на масштабную реконструкцию. Проект работ в данный момент, учитывая особый статус объекта, согласовывается с различными ведомствами. Работы, ориентировочно, могут начаться осенью 2018 или во второй половине 2019 года и займут два года, сообщил Amic.ru министр юстиции Алтайского края Константин Портнягин. По его словам, общая стоимость всей реконструкции составит около 20 миллионов рублей. На эти средства, в частности, будет проведен ремонт фасада, а также внутренних залов.
"Проект амбициозный. Мы его не хотим делать типовым. У нас сейчас проходит корректировка проекта, который раньше анонсировали. Учитывая, что дворец имеет статус архитектурного памятника, нам были выдвинуты дополнительные требования. Реализовывать реконструкцию будем в несколько этапов, чтобы не обескровить все остальные ЗАГСы Барнаула", — отметил министр.
Если работы начнутся, Дворец перестанет принимать молодоженов. Тогда нагрузка на два года будет перераспределена на другие отделы ЗАГСа краевой столицы. При этом сейчас архитекторы спорят по некоторым пунктам проекта реконструкции.
О ремонте Дворца бракосочетания говорили уже несколько лет. Напомним, что здание на проспекте Ленина, 11 было построено во второй половине XIX столетия. Здесь жили купцы Мальковы. Затем в этом здании располагались трактир и ресторан "Метрополь". В годы войны в нынешнем дворце бракосочетания формировались дивизии для отправки на фронт.
Комментарии
Что можно делать целых два года за 20 млн.?
Ну хоть не снесут, под второй дом для бохатых рядом к строящему.
Хотя 2 года это конечно жестко
21.05.2018 16:09
- гость -
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20млн/24мес=833333 в мес;
833333/20чел=41666 в мес зп, +- приличная для Брн;
Возникает вопрос не что делать два года, а каким материалом делать два года? Или будут делать два среднеазиата за 15к в месяц?
"Проект работ в данный момент, учитывая особый статус объекта, согласовывается с различными ведомствами"
эти согласования могут идти годами, судя по Старому мосту и пр.
"Центральный ЗАГС"
Это не центральный ЗАГС ни по названию, ни по сути.
отдел ЗАГС - Дворец бракосочетания.
Т.е. один из отделов ЗАГС города. Разве только что помещений больше.
Может быть после ремонта там станут залы нормальные, но если учесть, что он будет находится во дворе многоэтажки, то его ценность снижается.
Что за гробина строится за архитектурным памятником?
Какие ж вы злые, уважаемые... Все вам не так да не эдак. Не делают - плохо, делают - еще хуже. Вот хоть один из вас, уважаемые комментаторы, имеет хотя бы близкую к отрасли компетенцию, чтобы с умным видом высказывать свои суждения относительно сроков, сумм и т.д.? Вы знаете доподлинно, что именно там будет, чтобы судить об этом? И вот потом из этой глупой досужей болтовни рождаются всяческие слухи...