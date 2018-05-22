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Барнаульцы проверили качество топлива на местных заправках

, ИА "Амител"
11 мая в столице края прошла "Народная экспертиза"

Фото: Amic.ru

Качество бензина вызывает оживленные споры среди барнаульских автолюбителей. Как убедиться, что бензин, которым заправляетесь вы, соответствует всем нормам и безопасен для машины? Верить АЗС на слово или выложить круглую сумму за проверку – вот и все варианты. Но вот удача: на одной из АЗС удалось устроить "очную ставку" заправкам города, причём совершенно бесплатно.

11 мая независимая "Народная экспертиза" прошла на одной из АЗС Барнаула. Автолюбители могли проверить любое топливо, при этом не уточняя, с какой заправки города оно "приехало". Для анализа нужно было принести пол-литра бензина или дизельного топлива, отобранного в чистую и сухую ёмкость из ПЭТФ или стекла. По словам специалистов лаборатории, такие пробы специально проводятся "вслепую", чтобы результат был максимально объективным.

Проверку проводила сертифицированная мобильная лаборатория с установленными внутри анализаторами. С их помощью за 15 минут можно сделать анализ любого топлива. Среди ключевых параметров – октановое число, фракционный состав, содержание серы, примесей, ароматических углеводородов, бензолов. Большую часть времени такие "лаборатории на колесах" используются для контроля качества топлива на АЗС "Газпромнефти", для чего они не реже раза в месяц посещают каждую станцию с внеплановой проверкой. Но время от времени дорогое оборудование отдается в распоряжение автомобилистов, которые хотят узнать, что именно они заливают в баки своих машин. "Народную экспертизу" барнаульцы ждали давно, предварительно подав заявку в группе в соцсети "ВКонтакте".

Для проведения проверки на станции собрались профессиональные гонщики, простые автолюбители, а также журналисты. Среди них – руководитель интернет-сообщества Barnaul 22 Алексей Куреленок, который просто не мог пропустить возможность провести независимое исследование, потому уверен, что топливо у нас разбавляют.

"Я уверен, что в Алтайский край завозят некачественный бензин. Недавно моя машина заглохла прямо на трассе после посещения автозаправки", – заявил он журналистам и занял место в очереди к лаборатории.

Автогонщик Егор заказывает четыре вида высокооктанового бензина для своих "железных коней", которые позволяют улучшить настройки гоночного автомобиля. Один литр такого горючего стоит от 450 до 550 рублей, и сегодня Егор проверяет, соответствует ли качество столь высокой цене. Как показал анализ, да, соответствует.

Пока специалисты лаборатории готовили заключения, сотрудники АЗС рассказали участникам экспертизы, какие стадии контроля качества проходит топливо сети "Газпромнефть", и показали, как принимают бензовоз со свежей партией.

Как оказалось, бензин тестируется многократно. Первый раз – перед отправкой с нефтеперерабатывающего завода. Затем – дважды на нефтебазе: перед сливом в резервуары для хранения и перед отпуском в бензовозы. Параметры отобранной перед отгрузкой пробы фиксируют в паспорте качества топлива – этот документ выдается каждой партии, сопровождает ее в пути и хранится на АЗС до полной реализации партии. Бензовоз пломбируется и выдвигается в путь на автозаправочную станцию. Прежде чем слить топливо в резервуары, сотрудники АЗС снова проводят проверки: принимают документы, сличают пломбы, анализируют топливо на отсутствие воды и посторонних включений и замеряют плотность, а также отбирают арбитражную пробу. Она будет храниться опечатанной до полной реализации партии. Финальная проверка перед сливом топлива – проверка резервуара на отсутствие воды. Мы лично убедились, что каждая поставка на станцию сети проходит строго по регламенту.

В ходе экспертизы на АЗС Барнаула было проверено 26 проб. Образцы, которые автомобилисты отобрали на АЗС города, в большинстве своем соответствовали нормативам. А вот пробы, взятые прямо из бензобаков, не соответствовали Техническому регламенту по многим параметрам, начиная с содержания серы и заканчивая наличием бензола. Многие водители, получившие неудовлетворительные результаты проверки, затруднялись вспомнить дату последнего техобслуживания своего транспортного средства и замены топливного фильтра. Некоторые отмечали, что заправляются на АЗС разных сетей.

"Этим заправляться нельзя. Такое содержание серы может навредить деталям двигателя", – с этими словами руководитель лаборатории Анастасия Новикова выдала очередной протокол.

Подводя итоги проверки, ее участники пришли к выводу, что безопаснее всего заправлять автомобили на АЗС крупных сетей. Специалисты лаборатории также посоветовали барнаульцам не забывать регулярно проходить техобслуживание и менять топливные фильтры – тогда двигатель точно прослужит долго.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

22.05.2018 07:37
- гость -

Башнефть и Татнефть вот где качество!

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22.05.2018 07:41
- гость -

Зависит от управляющего конкретной заправки. Легко может разбавить газовым конденсатом

0  0
22.05.2018 08:11
- гость -

Все зависит от качества ослиной мочи.

0  0
22.05.2018 09:30
- гость -

Статья независимая, эксперты независимые оборудование независимое но Газпром рулит???...
Отродясь не заправляюсь на Газпроме
На роснефти.

0  0
22.05.2018 09:34
- гость -

рыженькая тетка с первой и последней фотки независимый эксперт? а почему тогда на футболке у нее логотип газпрома?

0  0
22.05.2018 09:52
- гость -

сдай анализы и получи скидку 5% на дизельное топливо

0  0
22.05.2018 09:53
- гость -

09:30, пожалуй на ГП качество будет выше, чем на РН

0  0
22.05.2018 09:53
Cправедливый

Так лаборатория-то, Газпрёмовская! )))) Чистой воды реклама, на фоне охр....го поднятия цен в течение двух месяцев! Тогда Аи-92 стоил 37,15 по моему, 18.05.18 я заправлялся по цене 39,05; 20.05.18 заправлялся по 39,35; сегодня уже 39,65....... Вопрос: в связи с чем такое поднятие?

0  0
22.05.2018 09:53
- гость -

пожалуй на ГП качество будет выше, чем на РН

ой да перестаньте

0  0
22.05.2018 09:54
- гость -

09:34, в чем проблема? топливо не маркированное, какая разница кто делает экспертизу?

0  0
22.05.2018 09:55
Cправедливый

через каждые два дня уже по 30 копеек накидывают!

0  0
22.05.2018 09:55
- гость -

09:53, мне вообще Лучок нравится, но у них кроме 98 и дизеля, все остальное от ГП

0  0
22.05.2018 09:57
- гость -

09:55, центробанк вчера сказал, мол нефть дорожает... она когда по 120$ была, у нас цены росли, стала по 30$ снова растут, теперь по 80$ и снова растут!

0  0
22.05.2018 10:08
Витя

Шляпа, ...

0  0
22.05.2018 10:21
Сергей

В баках у людей была как раз та дрянь, которую они заливали на заправках до того как стало известно о независимой проверке.

0  0
22.05.2018 10:32
- гость -

22.05.2018 09:53
Cправедливый
Вопрос: в связи с чем такое поднятие?

Пушто рыссиянин всегда должен платить.

0  0
22.05.2018 10:41
- гость -

В отличии от вас, уважаемый гость от 22.05.2018 09:30 я был со временем вынужден, поменять место заправки с Роснефти на Газпромнефть.
Может и на Газпромнефти бодяжат или привозят такую же бодягу, но топливо не сливается через выхлопную и двигатель моей машины не работает в натяг с ревом, как прежде.
Да. Прежде четыре года заправлялся только в Роснефти, но обстоятельства меня вынудили. Ныне же, уже третий год заправляюсь только на Газпромнефти и двигатель работает тихо, безупречно, а из выхлопной не вижу льющего как прежде топлива и черного дыма.

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22.05.2018 10:51
- гость -

А ребятами из "Народной экспертизы", очень доволен и благодарен. Их деятельность рассматриваю как вынужденной мерой против воровства и не иначе как намеренной порчи личного автотранспорта у граждан. Дорогое удовольствие - ремонт автомобиля.
А кто будет пытаться закрывать эту инициативу контроля за топливом - следует незамедлительно как сообщников вредителей, задерживать их силами полиции и прокуратуры, с последующим обнородыванием этих гопников через СМИ и привлечением к уголовной отвественности.
Вот так примерно.

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22.05.2018 11:10
- гость -

Роснефть проверьте на Калинина!!!

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