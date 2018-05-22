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Качество бензина вызывает оживленные споры среди барнаульских автолюбителей. Как убедиться, что бензин, которым заправляетесь вы, соответствует всем нормам и безопасен для машины? Верить АЗС на слово или выложить круглую сумму за проверку – вот и все варианты. Но вот удача: на одной из АЗС удалось устроить "очную ставку" заправкам города, причём совершенно бесплатно.

11 мая независимая "Народная экспертиза" прошла на одной из АЗС Барнаула. Автолюбители могли проверить любое топливо, при этом не уточняя, с какой заправки города оно "приехало". Для анализа нужно было принести пол-литра бензина или дизельного топлива, отобранного в чистую и сухую ёмкость из ПЭТФ или стекла. По словам специалистов лаборатории, такие пробы специально проводятся "вслепую", чтобы результат был максимально объективным.

Проверку проводила сертифицированная мобильная лаборатория с установленными внутри анализаторами. С их помощью за 15 минут можно сделать анализ любого топлива. Среди ключевых параметров – октановое число, фракционный состав, содержание серы, примесей, ароматических углеводородов, бензолов. Большую часть времени такие "лаборатории на колесах" используются для контроля качества топлива на АЗС "Газпромнефти", для чего они не реже раза в месяц посещают каждую станцию с внеплановой проверкой. Но время от времени дорогое оборудование отдается в распоряжение автомобилистов, которые хотят узнать, что именно они заливают в баки своих машин. "Народную экспертизу" барнаульцы ждали давно, предварительно подав заявку в группе в соцсети "ВКонтакте".

Для проведения проверки на станции собрались профессиональные гонщики, простые автолюбители, а также журналисты. Среди них – руководитель интернет-сообщества Barnaul 22 Алексей Куреленок, который просто не мог пропустить возможность провести независимое исследование, потому уверен, что топливо у нас разбавляют.

"Я уверен, что в Алтайский край завозят некачественный бензин. Недавно моя машина заглохла прямо на трассе после посещения автозаправки", – заявил он журналистам и занял место в очереди к лаборатории.

Автогонщик Егор заказывает четыре вида высокооктанового бензина для своих "железных коней", которые позволяют улучшить настройки гоночного автомобиля. Один литр такого горючего стоит от 450 до 550 рублей, и сегодня Егор проверяет, соответствует ли качество столь высокой цене. Как показал анализ, да, соответствует.

Пока специалисты лаборатории готовили заключения, сотрудники АЗС рассказали участникам экспертизы, какие стадии контроля качества проходит топливо сети "Газпромнефть", и показали, как принимают бензовоз со свежей партией.

Как оказалось, бензин тестируется многократно. Первый раз – перед отправкой с нефтеперерабатывающего завода. Затем – дважды на нефтебазе: перед сливом в резервуары для хранения и перед отпуском в бензовозы. Параметры отобранной перед отгрузкой пробы фиксируют в паспорте качества топлива – этот документ выдается каждой партии, сопровождает ее в пути и хранится на АЗС до полной реализации партии. Бензовоз пломбируется и выдвигается в путь на автозаправочную станцию. Прежде чем слить топливо в резервуары, сотрудники АЗС снова проводят проверки: принимают документы, сличают пломбы, анализируют топливо на отсутствие воды и посторонних включений и замеряют плотность, а также отбирают арбитражную пробу. Она будет храниться опечатанной до полной реализации партии. Финальная проверка перед сливом топлива – проверка резервуара на отсутствие воды. Мы лично убедились, что каждая поставка на станцию сети проходит строго по регламенту.

В ходе экспертизы на АЗС Барнаула было проверено 26 проб. Образцы, которые автомобилисты отобрали на АЗС города, в большинстве своем соответствовали нормативам. А вот пробы, взятые прямо из бензобаков, не соответствовали Техническому регламенту по многим параметрам, начиная с содержания серы и заканчивая наличием бензола. Многие водители, получившие неудовлетворительные результаты проверки, затруднялись вспомнить дату последнего техобслуживания своего транспортного средства и замены топливного фильтра. Некоторые отмечали, что заправляются на АЗС разных сетей.

"Этим заправляться нельзя. Такое содержание серы может навредить деталям двигателя", – с этими словами руководитель лаборатории Анастасия Новикова выдала очередной протокол.

Подводя итоги проверки, ее участники пришли к выводу, что безопаснее всего заправлять автомобили на АЗС крупных сетей. Специалисты лаборатории также посоветовали барнаульцам не забывать регулярно проходить техобслуживание и менять топливные фильтры – тогда двигатель точно прослужит долго.