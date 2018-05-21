Эксперты маркетингового агентства ZOOM MARKET назвали российские города с самыми матерящимися жителями.
Барнаул в список не попал, но можно порадоваться за соседей: в тридцатку самых матерящихся городов попали пять сибирских региональных столиц — Кемерово, Томск, Иркутск, Новосибирск и Омск.
Пермь, Воронеж и Иваново возглавили рейтинг самых матерящихся крупных городов России.
В первой десятке также оказались Оренбург, Тамбов, Челябинск, Кемерово, Брянск, Ростов-на-Дону и Липецк.
Москва и Санкт-Петербург оказались на 18-й и 23-й строчках соответственно. Казань замкнула перечень из тридцати городов.
В опросе, который проводился методом личных интервью, приняли участие 3 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 54 лет. Жителям городов задавались три вопроса: "Скажите, вы ругаетесь матом? Как часто вы ругаетесь матом? Сегодня вы ругались матом?" Исходя из ответов, был сформирован рейтинг самых матерящихся городов России.
Комментарии
Да ну на !!!
Просто в Барнауле самые честные люди и честно отвечали на вопросы анкеты ))))
@, как так?
Барнаул город маленький, населения мало, вот и не вошел.
Моя шальная голова не переносит воздержания! И любит низкие слова за высоту их содержания!
Удивительно, что не попал! )))))
я им не ругаюсь, я им разговариваю.Исчезло производство - исчез мат, все эти стройки, магазины, дворники - мизер. На производстве мат - первый стимул, кодовый язык(торговая урюкаганская фкня иудйская курит в уголку). А на стройке максимум 50 человек
21.05.2018 17:42
- гость -
Барнаул город маленький, населения мало, вот и не вошел.
Барнаул 20-ый город РФ по населению из 1100 городов.
А из меня вот матерка ******** не выдолбишь!
21.05.2018 18:45
Filin
Если ты ездишь на машине и не материшься, то ты не следишь за дорожной ситуацией. (с)
вот всё время говорим, что Барнаул маленький город...вы просто много едите )), кому за рубежом говоришь- живу в маленьком российском городе, они не могут понять, как маленький город может иметь полмиллиона жителей )))), у них маленькие города - в районе 15-20 тысяч ))