Женщина на БелАЗе раздавила бензовоз в Кузбассе

Женщина за рулем БелАЗа наехала на бензовоз на угольном разрезе в Кузбассе, сообщает "Новокузнецк42".
Инцидент произошел на угольном разрезе "Поляны" под Киселевском. Заметно, что передняя часть бензовоза была серьезно повреждена. Информация пострадавших не поступала.
Комментарии
Есть однако еще в русских селениях женщины! БелАЗом, Камаз раздавит в горящую избу войдет.
Пфф, педали похоже перепутала.))
Часом не блондинка в туфельках на каблуках?
Если уж на Белаз насосала, то и на Камаз насосет))))