Женщина на БелАЗе раздавила бензовоз в Кузбассе

Женщина за рулем БелАЗа наехала на бензовоз на угольном разрезе в Кузбассе, сообщает "Новокузнецк42".

Инцидент произошел на угольном разрезе "Поляны" под Киселевском. Заметно, что передняя часть бензовоза была серьезно повреждена. Информация пострадавших не поступала.