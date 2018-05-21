Вторник, 22 Май, 13:31

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 62,53
€ 73,33
501325
23°
Обь
431см -19

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

Актер Андрей Харитонов в тяжелом состоянии госпитализирован в Москве

, ИА "Амител"
Несколько дней назад Харитонов сообщил, что не сможет выступить на спектакле в Петербурге

Фото: 24smi.org

Актер и режиссер Андрей Харитонов был доставлен минувшей ночью в одну из столичных больниц в тяжелом состоянии, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, ему была срочно проведена операция. О состоянии актера пока ничего не сообщается.

Андрей Харитонов известен многочисленным поклонникам по ролям в таких популярных фильмах, как "Жизнь Клима Самгина", "Человек-невидимка", "Звезда и смерть Хоакина Мурьетты" и "Тайна "Черных дроздов".

Актриса Светлана Тома рассказала, что несколько дней назад Харитонов сообщил, что не сможет выступить на спектакле в Петербурге: "Он сказал, что неважно себя чувствует и хочет отлежаться дома".

Эвелина Бледанс также отметила, что у актера в последнее время были проблемы со здоровьем, но, несмотря на это, ее коллега всегда брался за работу и не сидел дома: "Он прекрасный, энергичный, сильный мужчина, подбирает одежду, всегда красиво одет, молодо выглядит. Понятно, что годы берут свое, но, несмотря на проблемы, он много снимается, он замечательный партнер, мы много лет играем спектакли, на него всегда можно положиться".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

21.05.2018 18:51
- гость -

Самая его известная роль- в фильме Овод по одноименному роману Э-Л Войнич)))

0  0
21.05.2018 19:37
- гость -

я помню его в фильме "Тайна чёрных дроздов"

0  0
21.05.2018 23:05
- гость -

Овод!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
13:24
Пьяный полицейский устроил ДТП, в котором погибли мать с годовалым ребенком 0
13:15
Пьяный житель Алтая с ножом в руках угрожал фельдшерам "скорой" убийством 0
13:03
Украинский депутат Мосийчук призвал уничтожить Крымский мост 2
12:51
Памятник Рождественскому работы Церетели откроют на Алтае 23 июня 0
12:33
Сталина, Октября, Театральная: как менялась главная площадь Барнаула 2
12:25
Планировки за гранью реальности: неземные квартиры в ЖК "Марс" 0
12:22
LADA стала самой востребованной маркой авто в апреле с пробегом в России 0
12:14
ДК "Сибэнергомаш" отремонтируют для избавления от лихих 90-х и мордобоев 6
12:01
Педофила разыскивают в Барнауле правоохранители 12
11:48
Откачку воды ведут на месте потопа на барнаульской Жилплощадке 0
11:32
Автомобиль сбил пешехода и скрылся с места аварии в Барнауле 7
11:23
Новый вид удостоверения личности появится в России 1
11:13
"Обеспокоены ситуацией": в РЖД сообщили об отказе ремонтировать старый мост 11
11:02
Поклонники Кобзона шокированы состоянием его здоровья 28
10:50
Потоп на Жилплощадке парализовал движение в центре Барнаула 6
10:40
Чемпионат мира по футболу принесет России дополнительную инфляцию в 2,5% 25
10:31
Жилплощадку в Барнауле затопило горячей водой из-за порыва на сетях 1
10:21
Мужчина пострадал при столкновении двух иномарок в Барнауле 0
10:12
"Единая Россия" создаст систему самоконтроля в партии 7
10:04
США пообещали "восстановить демократию" после выборов в Венесуэле 14
09:53
Молодой мужчина попался на краже тротуарной плитки в Алтайском крае 0
09:41
Nissan "по неизвестным обстоятельствам" снес бордюр в Барнауле 7
09:32
Первоклассников на Урале заставляли решать задачи про убийц и маньяков 4
09:22
Страшные цифры: в Барнауле врачи подвели итоги акции "Скажи раку нет" 15
09:13
Новый министр начал работу с предложения нового налога для россиян 49
09:01
Скворцова: период детства в России будет продолжаться до 30 лет 16
08:53
Путин рассказал, что мог бы лучше учиться в школе 2
08:45
Житель Барнаула пожаловался на захваченную парковку возле детского сада 81
08:32
Драка закончилась убийством в Новоалтайске 3
08:27
Почему лето – лучшее время для развития детского интеллекта 0
08:11
Торговый павильон с мясной продукцией сгорел в Барнауле 5
08:06
Мясо цыплёнка-бройлера: антибиотики, уколы и заморозка 1
07:50
Ежедневник: как связаны 22 мая, штраф за юбки и тюбик для зубной пасты 0
07:34
Туристические объекты Алтайского края войдут в "Золотое кольцо Сибири" 9
07:25
Где и когда алтайские бизнесмены могут наладить новые деловые контакты 0
07:15
Разрыв в доходах между барнаульскими депутатами приблизился к 1000 раз 17
07:03
Квартиру с авторским дизайнерским ремонтом продают в Барнауле за 12,2 млн 2
06:48
Инвестор построит ледовую арену в Рубцовске за 215 миллионов к 2020 году 3
06:32
Глаз не оторвать: самые красивые телеведущие мира 10
06:23
Барнаульцы проверили качество топлива на местных заправках 19
06:14
Жару до +28 градусов, грозы и град обещают в Алтайском крае 22 мая 4
06:01
Барнаульский разлом: проспект Красноармейский третий год уходит под землю 3
05:53
Сотни жителей Краснодара рыщут в городском саду в поисках бутылки со $100 3
04:47
Число банкротов может увеличиться в России в 5 раз к 2020 году 0
03:24
Барак Обама с супругой нашли работу на телевидении 0
02:36
Кудрин рассказал о том, как из-за его проверок постов лишились 40 генералов 4
01:22
Охранник решил узнать источник шума на стадионе, но увидел необъяснимое 5
00:12
Британские ученые сделали из зеленого чая новое лекарство от рака 0
23:47
Медведь случайно спас двух кемеровчан, которыми хотел перекусить 3
23:27
Минобороны защитит от беспилотников стадионы ЧМ-2018 по футболу 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.