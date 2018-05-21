Фото: АО "Авиапредприятие "Алтай"

В Международном аэропорту Барнаула завершили реконструкцию части взлетно-посадочной полосы. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, закончена 1/6 часть всех запланированных работ.

Ранее ежегодно проводился планово-предупредительный ремонт аэродромного покрытия "ямочным" методом, когда ремонтировались небольшие изношенные участки.

В этом году старое покрытие в центральной части ВПП шириной 30 метров и длиной 467 метров полностью снято единым участком и заменено на новое. Относительно предыдущих лет вдвое увеличена площадь ремонта. В результате мы получили не только отремонтированное, но и идеально ровное покрытие. Относительно предыдущих лет площадь ремонта увеличилась вдвое.

Текущий ремонт выполнен за счет средств АО "Авиапредприятие "Алтай".

Как ранее писал Amic.ru, строительство международного терминала барнаульского аэропорта имени Германа Титова, которое должно было начаться в 2018 году, снова отложили на неопределенное время. При этом холдинг "Новапорт" намерен выкупить оставшиеся акции предприятия, чтобы построить международный терминал. При таком раскладе, скорее всего, будет серьезно сокращен штат персонала аэропорта – почти на 50%. Однако стороны пытаются договориться. По одному из вариантов, правительство Алтайского края будет строить терминал для авиаузла самостоятельно за счет привлечения инвестиций и кредитных займов.