В Бийске по итогам 2017 года было выявлено финансовых нарушений на сумму 1,323 млрд рублей, сообщает "Политсибру" со ссылкой на проект доклада Счетной палаты наукограда о работе за прошлый год.

По итогам 2016 года нарушений было выявлено на сумму 1,124 млрд рублей, что на 199 млн рублей меньше.

По данным Счетной палаты Бийска, львиная доля из этих нарушений пришлась на муниципальные учреждения — 1,321 млрд рублей. Из них 1,309 млрд рублей связаны с недостоверной бухгалтерской отчетностью.

Отмечается, что после пристального внимания аудиторов 99,7% нарушений было устранено.

Бюджет Бийска на 2018 год запланирован по доходам на уровне 1,286 млрд рублей.