Сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в Барнауле с участием двух автомобилей, сообщается на сайте ГУ МВД по Алтайскому краю.

21 мая в 15 часов 30 минут на Правобережном тракте, 31 произошло столкновение транспортных средств — автомобилей Toyota RAV4 и Volkswagen Touareg.

"Тойотой" управлял мужчина 1993 года рождения, а "Фольксваген" был под управлением мужчины 1972 года рождения.

В результате ДТП водитель и пассажир "Тойоты" получили телесные повреждения. Им оказана медицинская помощь в городской больнице № 1, они были госпитализированы.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.