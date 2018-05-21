Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что доклад комитета по международным делам британской Палаты общин о "грязных деньгах" из России является проявлением русофобской мании, сообщает "Интерфакс".

Комитет по международным делам нижней палаты британского парламента опубликовал доклад "Золото Москвы: Российская коррупция в Великобритании". В нем говорится, что деньги россиян, спрятанные в британских активах и отмытые через финансовые институты Лондона, являются угрозой безопасности Великобритании.

"Мы с вами являемся свидетелями беспрецедентной русофобской мании в Великобритании, которая находит самые разные проявления, в том числе и такие", — сказал Песков.

Он подчеркнул, что на протяжении последнего десятилетия крупный бизнес из России "рос, развивался, осуществлял мирную экономическую экспансию за рубеж".

"Это конкурентоспособный бизнес, имеющий интересы в самых разных точках мира, достаточно успешно ведущий дела. Однако в последние годы мы стали фиксировать проявление недружественной конкуренции, несправедливой и незаконной, нарушающей все нормы и правила Всемирной торговой организации", — подчеркнул Песков.