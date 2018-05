Поцелуй Элтона Джона и Дэвида Бекхэма обсуждают в Сети

Интернет-пользователи высмеяли поцелуй музыканта Элтона Джона и бывшего футболиста Дэвида Бекхэма на свадьбе британского принца Гарри и актрисы Меган Маркл, сообщает "Лента.ру".

Пользователи Сети обратили внимание на то, что Джон принялся активно облизывать губы после поцелуя. Данное приветствие знаменитостей даже назвали самым горячим поцелуем на свадьбе.

Некоторые пользователи посмеялись над журналисткой, которая комментировала происходящее и запнулась во время поцелуя.

Anyone get on David Beckham kissing Elton John on the mouth.... then Elton John started licking his lips 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 #RoyalWedding pic.twitter.com/cb5usnV6rP