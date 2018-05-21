Минобороны РФ сформировало к ЧМ-2018 по футболу маневренные группы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), которые оснастят экспериментальной техникой, пишет РБК со ссылкой на свои источники.

В частности, группам предоставят экспериментальную разработку "Силок", комплекс "Свет-КУ", Р-330Р "Житель" и Р-934БМВ.

Технику распределят по всем 11 российским городам, где пройдут игры.

Матчи чемпионата состоятся с 14 июня по 15 июля в Екатеринбурге, Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону и Сочи.

Станция комплексного технического контроля "Свет-КУ" способна защищать от перехвата информацию, передаваемую по беспроводным каналам. Комплекс принят на вооружение в 2012 году. Он предназначен для поиска, обнаружения, анализа и пеленгования источников излучения радио, радиотехнических систем, функционирующих в диапазоне от 25 МГц до 18 тыс. МГц. Время развертывания комплекса — 10 минут, аппаратура выдерживает работу при температуре от -30 до +40°C. Режим работы — круглосуточный, расчет — три человека.

Автоматизированная станция активных помех Р-330 "Житель" ​предназначена для радиоэлектронного подавления базовых станций сотовой связи GSM-диапазона, устройств GPS и спутниковой связи Insmart и Iridium, а также для ведения радиоэлектронной разведки за различными источниками излучения в частотном диапазоне от 0,1 до 2 ГГц с пеленгованием азимутальных координат на заранее загруженной тактической карте с точностью до 2 градусов.

Станция Р-934Б "Синица" предназначена для радиоподавления средств авиационной УКВ-радиосвязи, систем наведения тактической авиации, а также линий наземной фиксированной и подвижной радиосвязи, сотовых и транковых сетей, работающих как на фиксированных частотах, так и в режиме программной перестройки рабочей частоты и передачи коротких телекодовых информационных сообщений.