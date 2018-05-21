В Кемеровской области заблудившиеся в тайге двое молодых людей смогли спастись благодаря медведю, загнавшему их на дерево, сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

Отмечается, что 15-летний подросток и его 20-летний приятель отправились собирать в лесу черемшу, но потерялись и найти дорогу домой не смогли. Позвонить родным также не получалось, поскольку мобильная связь в тайге не работала.

Ситуация совсем ухудшилась, когда им встретился медведь. Молодым людям пришлось забраться на дерево, чтобы спастись от медведя.

"Именно на высоте подросток обнаружил, что имеет возможность совершить звонок, и сообщил о произошедшем в экстренные службы", — подчеркнули в ведомстве.

К поиску пропавших были привлечены полицейские, охотники и волонтеры. Отмечается, что за проведенную в тайге ночь молодые люди не пострадали, отделавшись лишь испугом.