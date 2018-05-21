Житель Иркутска ремнем выпорол обманувшего его попрошайку

Житель Иркутска раздел и выпорол казачьим ремнем обманувшего его попрошайку, сообщает LIFE со ссылкой на "Вести".

Автор видеоролика отмечает, что на место прибыли полицейские, однако дальнейшая судьба избивавшего и попрошайки неизвестна.

Отмечается, что более двух недель назад в Иркутске появился мужчина в берете, камуфляже и с армейским рюкзаком. В руках у него была табличка: "Люди! Помогите на билет".

На призыв откликнулся один из жителей города. Ему была рассказана история о том, что он приехал из Крыма к любовнице, но та опоила его клофелином, забрала все деньги и документы.

Решивший помочь бедняге мужчина пошел с ним в банк и дал ему 40 тысяч рублей: 30 — на билеты и 10 - на дорогу и еду.

"Он мне в ноги упал, разобнимал, расцеловал всего. Я ему еще свой сотовый дал, записал его адрес", — рассказал мужчина.

Впрочем, тогда же он предупредил своих знакомых, что, если они повстречают "крымчанина" на улице, то денег ему давать не нужно. "Берите его в плен, вызванивайте меня", — дал указание мужчина.

Спустя несколько дней один из знакомых мужчины встретил "крымчанина". Правда, в этот раз вместо банка они отвезли его на берег Ангары. Там они раздели и выпороли его казачьим ремнем. Он же, в свою очередь, начал просить прощения.