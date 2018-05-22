Охранник в Буэнос-Айресе (Аргентина) 32-летний Рауль Аргуэльо несколько дней слышал на пустом футбольном стадионе странные хлопки. В очередной раз мужчина пошел искать источник шума, но уже вооружившись камерой, чтобы доказать своим знакомым, что он не сумасшедший, сообщает LIFE со ссылкой на The Sun.

Охранник вновь обнаружил, что дверь одной из раздевалок стучит сама по себе. На кадрах видно, как мужчина резко входит в помещение, но внутри никого нет.

"Одиннадцать часов ночи, и я уже в третий раз слышу этот грохочущий шум. Я собираюсь снять его и показать людям, чтобы они поверили в то, что я говорю. Раньше со мной никогда не случалось такого. Это ужасно", — рассказал мужчина.

При просмотре видео мужчина заметил еще одну странность. Когда объектив поворачивается на скамейки, то прямо перед ним проскакивает размытый силуэт, который затем исчезает через стену. В итоге Рауль решил уволиться и уже нашел другую работу.