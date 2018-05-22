Экс-министр финансов Алексей Кудрин во время заседания комитета по регламенту в Госдуме заявил, что его связи в госсреде и бизнесе не помешают ему работать на посту главы Счетной палаты, передает ТАСС.
Кудрин отметил, что необходимо быть достаточно строгим в реализации служебных предписаний. Для подтверждения своих слов он привел в пример случай, произошедший в 1996 году, когда стал начальником контрольного управления президента, и были проведены проверки МВД и Минобороны, результаты которых были засекречены.
"Но сейчас время прошло, и я могу сказать, что в результате проверки в МВД 40 генералов были смещены или понижены в должности", — отметил Кудрин.
Госдума рассмотрит вопрос о назначении Алексея Кудрина председателем Счетной палаты 22 мая.
Комментарии
А зачем в принципе в МВД столько генералов? Чтобы им потом повышенные пенсии платить.
Не кому тебя приголубить.
Жулики и воры решили для контроля за собой поставить на карательную должность человека, которого поносили последними словами: он и либерал проклятый и наймит Госдепа и ... Ведь не было такого никогда и вот опять!
Интересно, а сейчас из 40 "смещенных" и "пониженных" генералов сколько опять генералы?