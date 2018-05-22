Число банкротов может увеличиться в России в 5 раз к 2020 году

Возможные банкроты в России задолжали кредиторам порядка 35 миллиардов рублей, пишут "Известия" со ссылкой на Национальный центр банкротств (НЦБ).

Количество россиян, подавших заявление о финансовой несостоятельности, перешло отметку в 87 тысяч человек.

К 2020 году их число может увеличиться в пять раз, предупреждают эксперты. Для предотвращения роста долговой нагрузки в нижней палате российского парламента готовы предложить законодательно ограничить сумму штрафов и пеней, начисляемых банками за просрочку.