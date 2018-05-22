Житель Барнаула столкнулся с такой проблемой: каждое утро он привозит ребенка в детский сад, а все парковочные места захвачены жильцами близлежащих домов, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
Детский сад расположен на улице Юрина. Как видно на кадрах, все свободные места по обе стороны дороги огорожены столбиками с проволокой, цепями и тросами, и доступ к ним имеют, судя по всему, только местные жители.
Мужчина отмечает, что в результате этого самозахвата крайне неудобно подъезжать и привозить ребенка в детсад, поскольку невозможно ни развернуться, ни разъехаться с другими автомобилистами.
Комментарии
Садик находится по адресу Юрина 267, но суть не меняется, также сталкиваюсь с этой проблемой. Произвол удивляет...
Синдром нищебродства. "Негде припарковаться", "негде развернуться", "негде пройти", проехать, купить, продать... нытье. Во-первых, неизвестно, кому принадлежит территория. Если жилому дому и было проведено собрание жильцом по использованию данного участка, то "житель Барнаула" может смело топать в лес, ребенку полезней ножками ходить, а то, они у вас, как мухи, на уроках физры мрут. Да и сам пройдись 100метров, не развалишься.
Елена, какой произвол? У нас на территорию двора въезд через шлагбаум! Тоже - произвол? Видно же, что территория отсыпана щебнем! "Совпадение? Не, думаю."
пешком водить надо.
и вообще, у садиков построенных в советское время нет парковок. так что возмущение возмущенца не понятно.
Не вижу парковок, вижу бывшие газоны переделанные в недостоянки, а если честно, проблемы индейцев шерифа не волнуют. Наивный мальчик, ты реально думаешь, что кто то кинется решать твою проблему?
Мужичок побыковать решил? Ну, так пусть обратится в росреестр, и выяснит, чья территория, а дальше видно будет.
Мужчинка))) ходить пешком полезно))) и ныть времени не останется
Судя по голосу нытика у него мамон через ремень свешивается. Пусть ножками шевелит.
22.05.2018 09:08
- гость -
Это не синдром нищебродства, просто тривиальное быдло живёт в доме. Какое ещё собрание жильцов? Ни одно собрание жильцов не разрешит того, что происходит на фото. Один урод припарковался прямо на почве, другой урод поставил столбики. И попробуй такому водятлу что скажи - так сразу "ты просто завидуешь". Да все обзавидовались тебе, ты же можешь себе позволить купить драндулет! Ну этот возмущённый барнаулец тоже хорош - "ах, заняли парковку", глаза протри - там нет парковки в принципе, это жилой двор, а во дворе ставят машину только свиньи!
Эта территория не имеет никакого отношения к детскому саду, она общедомовая. И жители не обязаны ее освобождать для жителя Барнаула, который не хочет оставить машину там, где есть место и дойти до детского сада. Ну или не умеет маневрировать
Да просто покупаешь замок и поверх того который там вешаешь, пару дней так сделать они сами перестанут закрывать
получил нытик по щам)))
Автору: приезжаешь в садик, перекрываешь весь двор, и спокойно идешь отводишь ребенка - не заморачиваешься... мест нет - терпите!
если это жилой двор , то решать - будет там парковка или газон - могут только жители этого дома! а не варяги на пришлых ладах! и не интернет тролли!
и,. кстати, называть заочно людей всего дома свиньями - только за то что они (возможно) сами решили так распоряжаться прилегающей территорией - натуральное свинство
22.05.2018 09:24
и,. кстати, называть заочно людей всего дома свиньями - только за то что они (возможно) сами решили так распоряжаться прилегающей территорией - натуральное свинство
Я не называю всех жильцов конкретного дома свиньями. Я называю свиньёй каждого водятла, кто паркуется во дворе на почве у каждого МКД. Да, именно за то, что, цитирую, "они сами решили так распоряжаться прилегающей территорией" . Ты решил так распорядиться прилегающей к дому общей территорией? Поставил там колымагу или свалил мусор? Ну значит ты свинья вонючая.
22.05.2018 09:24
...сами решили так распоряжаться прилегающей территорией...
Сами решили сделать из прилегающей территории свинарник?! Тогда согласен с Ванадием.
В чём необходимость подъезжать непосредственно к воротам садика? Пройти пешком пару сотен метров не судьба? И таки да, отгороженные участки к детсаду не имеют никакого отношения - это ни что иное, как придомовая территория, захваченная местным автобыдлом
Придомовая территория многоквартирного дома – это земля, располагающаяся вокруг жилого дома, которая определена и закреплена за ним землеустроительной и градостроительной документацией в рамках отведенного участка. Кроме самого дома, на этой территории могут находиться принадлежащие дому сооружения и необходимые для эксплуатации многоэтажки и удовлетворения потребности ее жильцов и арендаторов нежилые помещения.
Согласно Правилам содержания общего имущества многоквартирного дома (№ 491 от 13.08.2006) придомовая территория многоквартирного дома состоит из: участка земли, где возведено строение; элементов озеленения и прочего благоустройства; детских и спортивных площадок; сушилок для белья; коллективных автостоянок.
Ограничивать доступ к территории вокруг дома ее собственники права не имеют, как и чинить любые препятствия для обслуживания инженерных коммуникаций и обустройства участка. У них есть возможность передавать часть площади в аренду, размещать на ней рекламные щиты, оборудовать платную стоянку. Вырученные деньги можно использовать для общедомовых потребностей: ремонта дома, частичной оплаты коммунальных услуг и т.п.
Судьба придомовой территории многоквартирного дома – строительство детских и спортивных площадок, высадка деревьев, обустройство парковок и установка ограждающих столбиков – решается только на общем собрании владельцев жилья. Так же коллективно распределяется и полученная прибыль. Для того, чтобы решение было правомочным, участвовать в голосовании должна половина всех проживающих в доме, пропорционально по каждой квартире. Если после установки ограждения на участке нарушаются права людей, проживающих в соседних домах, то согласно решению суда на придомовую территорию может быть наложен сервитут. После таких мер (если нет иного прохода) соседи получают свое законное право свободно перемещаться по вашему земельному участку.
То есть, все механизмы есть, надо ими правильно пользоваться, и соблюдать закон.
В данном случае, ограждение территории цепями и тросами - незаконная. Хотите оборудовать там стоянку? ОК. Собирайте общедомовое собрание, оформляйте свое решение документально, организуйте платную парковку, установите тарифы, пользуйтесь.
22.05.2018 09:37
Чучмек
А вы зимой (например) посмотрите на двор рядом с 69 школой... Узкая дорога в одну машину, так нет - если дитятко от Красноармейского пройдет 30-50м, ой что будет, что будет... Потому все норовят подъехать так, чтобы любимое чадо ступило ножкой аккурат на ведущую к калитке узкую тропку. Соответственно те, кто идет своими ногами, ждут, пока авто отъедет - даже по колено в сугробе там проблематично пройти, да и машину не обойдешь. Цирк начинается, когда едет кто-то навстречу. Тогда все встает вообще колом. А не так давно две курицы не разъехались... Мат стоял до неба. Ибо детей в 69 школу возят только очень культурные родители))) Сейчас там на углу дом сносят. Забор, узкая дорога. Выходишь из соседнего двора, а там какой-нибудь папик несется со скоростью бешеного поросенка свое дитя как можно ближе к школе подвезти. И плевать он хотел, что дети там же в школу идут, что люди ходят, что придомовая территория.
И жители не обязаны ее освобождать для жителя Барнаула, который не хочет оставить машину там, где есть место и дойти до детского сада
---
да, и пусть гараж купит, нищебр0д!
если серьезно, то детский сад не всегда рядом с домом, совет "ходить пешком" автоматически означает "ездить общественным транспортом"
кстати, у кого как, а в нашем детском саду воспиталки возмущаются, если забираешь ребенка после 18.00
совет "ходить пешком" автоматически означает "ездить общественным транспортом"
совет ходить пешком означает в первую очередь, оставить машину не около калитки ДС, а пусть даже на расстоянии в 100-200 метров, и только потом уже то, что вы додумали.
У нас тоже около дома садик.
Приезжающие забивают машинами все газоны.
Поставили шлагбаум, его милые родители сломали.
Поставили еще раз, снова сломали.
Бешеные яжматери и яжотцы.
Вызывали участкового, ор стоял на весь двор.
При этом в 100-150 метрах, у соседнего здания, большой Магнит и парковка автомобилей на 100. Но нет, надо у забору садика, на травку.
22.05.2018 09:48
- гость -
Не ходите пешком. Оставьте машину там, где есть место, и пройдите пешком 100-200 м. Не вариант? (Помнится, знакомые возили приятеля сына в школу на машине. Как-то попросили забрать его из школы вместе с моим, так тот изнылся по дороге - полторы остановки пешком для него было чем-то запредельным. Далеко, долго, устал.)
Оставьте машину там, где есть место, и пройдите пешком 100-200 м. Не вариант?
----
я не Автор и я не знаю, есть ли там вообще в 100 метрах парковка, либо как здесь, огорожено цепочками. если все будет дальше так продолжаться, в цепочках будет весь город
новость о мытарствах ленивой попы
я не Автор и я не знаю, есть ли там вообще в 100 метрах парковка
можно и посмотреть по 2 гису. пусть афтырь заезжает не с островского, а с юрина
22.05.2018 09:57
- гость -
Думаю, в крайнем случае на соседней улице есть парковочные карманы. Не в лесу этот садик расположен, чтобы до свободного места на парковке два километра надо было идти. Другое дело, что у большинства автомобилистов срабатывает рефлекс - надо подвезти свою пятую точку как можно ближе к искомому месту. В идеале чтобы прямо к дверям.
Поставили шлагбаум, его милые родители сломали.
---
что ж вы злые то такие?
"милым" домовладельцам приведу обратный пример
городская детская поликлиника 9 (адрес Георгиева, 13)
там парковка есть рядом с детским садом "общедоступная, бесплатная, 15-20 мест"
так вот сколь бы я не приезжал в поликлинику, она все время забита машинами
даже когда поликлиника не работает и детский сад не работает (воскресенье), она так же забита автомобилями
ближайшее место для парковки где? есть только одно место, это вдоль дороги
других парковок рядом нет, во дворах парковаться?
или с больным ребенком идти от марии ра 200 метров?
Поставили шлагбаум, его милые родители сломали.
--------
надо было битой приложить
тогда обычно доходит
ой, пардон 400 метров до марии ра, либо 350 метров до лесной сказки
Жалобщик, а тебе не стрёмно таким быть?
Совсем обленились и родители и дети!!! Надо ж к самым воротам чадо подвести, жаль что на территории садика парковаться нельзя, а лучше вообще в сам садик заезжать. P.S. Тоже имеется садик во дворе дома, так вечером жильцы к дому попасть не могут из-за скопища машин родителей. А между тем время которое они тратят на то, что бы забрать ребёнка из дет.сада минут 30-40, а то и больше (одеться, обуться, в туалет, поговорить и т.д.). Хотя по мнению родителей это всего минут 5. Паркуются как попало, гаражи (законно установленные) подпирают - ни выехать, ни въехать невозможно, ещё и возмущаются - онижродители им всё можно.
Тоже имеется садик во дворе дома, так вечером жильцы к дому попасть не могут из-за скопища машин родителей
---
не понимаю, Вам надо подъехать к подъезду на машине? купите гараж, ставьте машину в гараж, и ходите от него 100-200 метров
а металлические гаражи во дворе "законно установленные" лично мне не нравятся. вместо детских площадок стоят эти уродливые железные коробки. да еще и машины подъезжают к этим гаражам, траву вытаптывают. у меня бетонный гараж, не во дворе, никому не мешает и никто его не подпирает
22.05.2018 09:28
Vanadiy2014
Вы что такой "тяжёлый"! Есть закон, по которому ЖИЛЬЦЫ ДОМА распоряжаются ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ! В чем проблема? От вас каким-то неадекватом попахивает.
22.05.2018 09:47
Грантштейн
Чьи права ущемило ограничение территории? Вы читаете и не понимаете, что прочитали? Территория НЕ ограничена ПОЛНОСТЬЮ, а только со стороны проезжей части! Вы фотки смотрите и видео, внимательней! ДОСТУП К ТЕРРИТОРИИ НЕ ОГРАНИЧЕН!
22.05.2018 10:21
- гость -
Есть закон, по которому ЖИЛЬЦЫ ДОМА распоряжаются ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ! В чем проблема? От вас каким-то неадекватом попахивает.
Ни один закон не разрешает распоряжаться придомовой территорией так, как ему взбредёт в голову. Ни один закон не разрешает угваздать газон и клумбы, разрушить бордюры, установить цепочки и т.п.
22.05.2018 10:21
- гость -
Проблема в том, что жильцы распорядились своей территорией как свиньи (см. фото). Не знаю кто такой Ванадий, но абсолютно в данном случае правильно сказал.
22.05.2018 10:24
Vanadiy2014
Сказано же, нет там газона! Бордюр - не показатель. Вам стало бы легче, если бы там был забор с калиткой вместо цепочки?
пешком приводить не пробовали? надо в группу завезти? раньше пешком ходили и дети здоровее были и взрослые... пробежался утром вместе с ребенком до группы - и всем хорошо, и ребенку настроение и тебе кардионагрузка положительная.
проблема отчасти еще в том, что перестали всякие жулики лазить по машинам во дворах
22.05.2018 10:25
- гость -
проблема у вас, что вы считаете их свиньями. Это их территория! Доказать о незаконности установки цепей и столбов попробуйте в суде. Все, что не в суде - клевета, а это - статья!
22.05.2018 10:28
- гость -
Да я прекрасно вижу, что там НЕТ газона! О том и речь, водятлы его угваздали. Некоторые уникумы насыпают на бывший газон гравия, называют это действие "облагородил территорию" и ловким движением руки газон превращается в "элегантную" парковку, часто личную. Бордюр не показатель, можно его разрушать? А что ещё не показатель, что ещё можно разрушить? Спилить деревья, вырвать лавочки, дверь в подъезд? Какая ещё калитка вместо цепочки? Не должно быть там ничего, кроме травки!
22.05.2018 10:28
- гость -
Конечно, там нет газона! Газон может быть только там, где живут люди, а не быдла. Вы посмотрите во что они превратили свой двор! Разруха в головах...
22.05.2018 10:29
- гость -
На сегодняшний день нет законного способа установки цепей на придомовой территории без соблюдения ряда условий, о которых я написал выше.
Лично мне плевать на эту конкретную ситуацию, мне и садик там поровну, и в целом вся улица Юрина.
Я высказался по принципам пользования придомовой территории. Вы либо соблюдаете закон, либо его нарушаете.
А пока я вижу лишь нездоровую позицию жильцов дома, выражающуюся в ограничении пользования территорией, и не совсем взрослую позицию жалобщика из видео.
А автора случайно не Сашей зовут?
допустим, жители дома знают свои права
но и наверное автозапуск они во дворе не включают, и машина не стоит с работающим двигателем?
22.05.2018 10:43
- гость -
Сейчас улыбнуло! Вы правда так считаете? Или это сарказм?
Тоже имеется садик во дворе дома, так вечером жильцы к дому попасть не могут из-за скопища машин родителей
---
не понимаю, Вам надо подъехать к подъезду на машине? купите гараж, ставьте машину в гараж, и ходите от него 100-200 метров
------------------------
Зачастую, да, к подъезду. Периодически после работы заезжаем в магазины, закупаемся продуктами и т.д. Тяжелые пакеты тащить 100-200 метров нет никакого желания. Когда имеем полное право подъехать к СВОЕМУ подъезду и выгрузиться.
я считаю, что жители в общем-то ничего не нарушили
им не нравится, что их парковочные места занимают какие-то там "онижематери" или "онижеотцы", те в свою очередь считают, что они могут заблокировать выезд потому, что им нужно. проблема в том, что люди злые стали. если раньше таких было немного, то сейчас быть жлобом ни разу не стыдно, а даже почетно
22.05.2018 10:43
- гость -
автозапуск они во дворе не включают, и машина не стоит с работающим двигателем?
Включают, стоит. И музыка из окон авто, и сирена орёт на весь район когда на машину упадёт листик с дерева, и ремонт авто проводится во дворе. Автобыдло, оно такое.
не понимаю, Вам надо подъехать к подъезду на машине? купите гараж, ставьте машину в гараж, и ходите от него 100-200 метров
- судя по всему выжродитель. Гараж куплен стоит в нашем дворе по всем правилам и согласованиям, а вы привозите своё чадо в дет.сад через наш двор и не думая о других подпираете ворота гаража - паркуйтесь на здоровье в детском саду, а то на чужой территории ещё права качают. Сами то припаркуйтесь чуть подальше, где есть парковочные карманы и пройдите с ребенком пару сотен метров либо садик меняйте.
Правила есть, но есть недочеловеки, парковка на внутридомовых не обустроенных территориях это нонсанс, свинство российское. Мало того что вытаптывают газоны, но и грязь на колесах вывозят в город. Смотрю на этих моральных уродов не не хотят они жить по человечески. Живу в частном доме, у своей придомовой территории со стороны дороги обустроил газон, заасфальтировал подьезд шириной на два авто к гаражу , парковаться чужим на ней не запрешаю, но нет же нашелся молодой урод на иномарке , приехал к соседу, но заперся на мой газон. Говорю ты что слепой конь, а он "я чёт не обратил внимание" хотел нае . его лопатой, но сосед помешал извинился.
Житель Барнаула столкнулся с такой проблемой: каждое утро он привозит ребенка в детский сад, а все парковочные места захвачены жильцами близлежащих домов, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
Когда такое было, что бы детские сады имели парковку? По плану межевания "захваченная " земля может принадлежать и близ лежащему дому. А если это так, имеют полное право организовать там парковочные места ( при правильном оформлении документов конечно же(.
вот такие как ты житель если не поставить эти столбики приезжают за своими детьми и все позаставят а людям которые там живут потом к дому не подьехать
ну блин специалисты все! Какая придомовая территория с правом распоряжения, вы о чем? Эта территория нужна, чтобы к сооружениям смогли подъезжать автомобили спецслужб: пожарная, скорая, милиция, коммунальщики и т.п. Никаких парковок там в принципе быть не должно, автомобиль с бензобаком - потенциальная бомба! Учите нормы противопожарной безопасности, на сколько метров от здания допускается бросать источники повышенной опасности.
Автору: приезжаешь в садик, перекрываешь весь двор, и спокойно идешь отводишь ребенка - не заморачиваешься... мест нет - терпите!
Выходит из д/сада а авто эвакуатор увозит. Хороший совет! Пару раз берет свою бибику и научится ходить ножками эти 30 метров.
22.05.2018 11:12
- гость -
Вот именно. Во дворе не должно стоять авто. По всем причинам - пожарная безопасность, санитарные нормы, эстетика, свободные проезды для различных служб. Свиноте конечно не понять.
Добрые и дальновидные коммунисты не предполагали наличия самоходных бричек у каждого коммуниста, потому и клепали свои коммиблоки так близко и без парковок. Но дело их живёт до сих пор - хитрые перекрасившиеся вчерашние коммуняки промышляют точечной застройкой, а это - ад.
В данном случае, ограждение территории цепями и тросами - незаконная. Хотите оборудовать там стоянку? ОК. Собирайте общедомовое собрание, оформляйте свое решение документально, организуйте платную парковку, установите тарифы, пользуйтесь.
Так там может есть и протокол собрания и результаты голосования. Вам сие не водомо. А платная парковка? Для кого? Для жителей дома? Так они заплатили, организовав её. А взымать плату вот с таких вот приезжих - на каком основании,простите?
22.05.2018 11:12
- гость -
Вот именно. Во дворе не должно стоять авто. По всем причинам - пожарная безопасность, санитарные нормы, эстетика, свободные проезды для различных служб. Свиноте конечно не понять.
--------------------------
А где должно стоять авто? Вот мы приезжаем в гости к бабушке. Паркуемся, естественно в их дворе. Погостили часа три, сели и уехали. Где, как не во дворе нам прикажите оставлять свою машину?
А где должно стоять авто? Вот мы приезжаем в гости к бабушке. Паркуемся, естественно в их дворе. Погостили часа три, сели и уехали. Где, как не во дворе нам прикажите оставлять свою машину?
На парковках. Нет парковки - не ехать на авто. Всё элементарно.
Ванадию так и не дают права. Бидолага...
Vanadiy2014
А где должно стоять авто? Вот мы приезжаем в гости к бабушке. Паркуемся, естественно в их дворе. Погостили часа три, сели и уехали. Где, как не во дворе нам прикажите оставлять свою машину?
На парковках. Нет парковки - не ехать на авто. Всё элементарно.
---------------------
Конечно, нет парковок. Не ехать на авто не можем - везем детей, вещи, кучу пакетов. В ответ нам вручают банки с соленьями. На автобусе всё это тащить предлагаешь? Нахрена тогда авто?
Конечно, нет парковок. Не ехать на авто не можем - везем детей, вещи, кучу пакетов. В ответ нам вручают банки с соленьями. На автобусе всё это тащить предлагаешь? Нахрена тогда авто?
Есть общественный транспорт, есть такси, если грузоперевозки.
Vanadiy2014
Конечно, нет парковок. Не ехать на авто не можем - везем детей, вещи, кучу пакетов. В ответ нам вручают банки с соленьями. На автобусе всё это тащить предлагаешь? Нахрена тогда авто?
Есть общественный транспорт, есть такси, если грузоперевозки.
------------------
Ты сошел с ума. Есть личное авто, им и пользуемся.
Ты сошел с ума. Есть личное авто, им и пользуемся.
Я не спорю, что ты им пользуешься. Все люди чем-то да пользуются. Только одни это делают как люди, другие как свиньи. Вот последние используют аргументацию вашего рода.
Ты сошел с ума. Есть личное авто, им и пользуемся.
Я не спорю, что ты им пользуешься. Все люди чем-то да пользуются. Только одни это делают как люди, другие как свиньи. Вот последние используют аргументацию вашего рода.
--------------
А по-моему, свиньи - это люди, которые подобно тебе, рассуждают о том, что кому позволено и кто что должен делать. Руководствуясь при этом какими-то своими странными убеждениями, а никак не законом.
А по-моему, свиньи - это люди, которые подобно тебе, рассуждают о том, что кому позволено и кто что должен делать. Руководствуясь при этом какими-то своими странными убеждениями, а никак не законом.
Если человек, который руководствуется законами, правилами этикета, санитарными нормами и нормами безопасности - свинья и сошёл с ума, то большинство населения России по твоему мнению - свиньи. Только у тебя очень странные представления.
У ванадьки нет машины, вот его злоба и грызет...
А по-моему, свиньи - это люди, которые подобно тебе, рассуждают о том, что кому позволено и кто что должен делать. Руководствуясь при этом какими-то своими странными убеждениями, а никак не законом.
Если человек, который руководствуется законами, правилами этикета, санитарными нормами и нормами безопасности - свинья и сошёл с ума, то большинство населения России по твоему мнению - свиньи. Только у тебя очень странные представления.
--------------
Ты руководствуешься не законом, правилами этикета и прочим. Ты руководствуешься своим личным видением ситуации. Это тебе лично кажется, что человек не имеет права парковаться во дворе дома. Это твой личный бзик.
22.05.2018 12:41
- гость -
Ты спросил - как добраться до бабушки иначе, чем на авто, я тебе ответил. Так ты сразу переобулся в прыжке.
Ты спросил - как добраться до бабушки иначе, чем на авто, я тебе ответил.
Ты меня с кем-то путаешь
У Высоцкого есть песня про автозавистника. Ванадька - она про тебя
22.05.2018 12:54
- гость -
Может путаю, может нет. Я общаюсь с гостем. Если это не ты, а другой гость, то я обрисую ситуацию. Он личные прихоти ставит выше общего благополучия. Так же далают другого рода быдло. "А зачем я пойду выкидывать мусор до баков, когда лично мне удобно выкинуть мусор с балкона, иначе зачем мне балкон". Вот у него такая же логика. И у того гостя, если он не одна личности, что обосновывает возмущение таким подходом завистью.
Ванадий, скажи прямо, не виляя: у тебя машина есть?
Пишется заявление в суд,о захваченном участке земли некими людьми,авто с такими номерами,суд выносит постановление и к участковому..У нас были такие захватчики,и собрание было,что разрешаем сделать стоянку..Но не в личное пользование за отд.людьми..Это законом запрещено..Суд вынес решение:штраф 10 тыс каждому,чья табличка с номером там красовалась..Быстренько убрали все цепи и таблички..
22.05.2018 13:02
- гость -
У меня нет машины. Если что, есть деньги на машину и даже на гараж к ней. Аппелляция к тому, что у меня есть или нет неуместна. Я могу рассуждать о том, что прыгать с крыши вредно для здоровья, не испытывая это лично. Я могу рассуждать о том, что гадить в лифте неприлично, не загаживая лифт лично. Я могу рассуждать о том, что паркуется во дворе свинота, не паркуясь лично. И тут абсолютно без разницы, есть у человека машина или нет, ваз-2106 это или астон мартин.
22.05.2018 13:07
Vanadiy2014
У меня нет машины.
Думаю этим сказано. Иди Высоцкого послушай