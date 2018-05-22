Глава Минздрава России Вероника Скворцова на всероссийской конференции партии "Единая Россия" спрогнозировала продление периода детства до 30 лет, пишет "Российская газета".

"Детство, которое на начало Великой Отечественной войны составляло 14 лет, в 60-е годы — 16 лет, сейчас во всем мире — 21 год, а в перспективе это будет не менее 25-30 лет", — заявила Скворцова​​​.

По ее словам, для достижения такого результата необходимо проявлять заботу о людях с рождения.

Также министр отметила, что сейчас главным вектором развития считается увеличение периода детства и активного взрослого возраста.

Ранее Скворцова заявляла, что через шесть лет продолжительность жизни в России должна составить 76 лет, а к 2030 году — 80 лет и более.