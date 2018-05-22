Новый глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на конференции "Единой России" предложил для решения экологических проблем России привлекать деньги населения "в виде налогов через малый и средний бизнес или в виде другого какого-то механизма", сообщает "Интерфакс".
"Ресурсы для реализации этого — внутри страны, я в этом убежден. Как мы получим эти деньги от населения — это самый главный вопрос. Эти деньги, я не хочу сказать, что все они в чулках у населения, эти деньги в руках населения. Как мы их получим: в виде налогов через малый и средний бизнес или в виде другого какого-то механизма", — сказал Кобылкин.
Кобылкин отметил, что при реализации проектов и дорожных карт по экологии рассчитывать только на рост стоимости нефти и нефтегазовые доходы будет недальновидным.
"Мир поменялся, стал непредсказуемым, в любую минуту они могут пойти обратно", — подчеркнул министр, говоря о ценах на нефть и допуская стоимость барреля на уровне 30-40 долларов.
Кандидатура Дмитрия Кобылкина была предложена премьер-министром Дмитрием Медведевым на пост главы Минприроды 18 мая и утверждена президентом страны Владимиром Путиным в тот же день. Ранее Кобылкин являлся главой Ямало-Ненецкого автономного округа.
Впрочем, позже в пресс-службе Минприроды поспешили оправдаться за слова Кобылкина, заявив, что он не имел в виду введение новых налогов, речь шла о вовлечении в экономику "свободных" средств граждан.
Ранее сообщалось, что количество "свободных" денег у россиян постоянно растет, и в марте 2018 года этот показатель достиг 20,2 тысячи рублей, которые остаются у россиян от зарплаты после всех необходимых трат.
Комментарии
Лошадиная фамилия, блин...
Кандидатура Дмитрия Кобылкина была предложена премьер-министром Дмитрием Медведевым на пост главы Минприроды 18 мая и утверждена президентом страны Владимиром Путиным в тот же день.
Этой информации для местной шпаны будет недостаточно - хлопец будет объявлен либералом, наймитом Госдепа и мусаватистским агентом!
вот прям душа радуется - спокойствие да стабильность наступает!!! вот я не знаю, что со своими деньгами делать, баню ими топлю, а оказывается можно государству помочь!!! а баню я и хворостом потоплю, разрешили же)))
22.05.2018 09:21
- гость -
Так Медведев и есть самый главный либерал. Потому и все министры, им назначаемые --- исключительно либералы.
Что сказать? Народный президент - народное правительство! Министр из Нефтескважинска, все о народе думает, о его свободных деньгах.(((
Как мы получим эти деньги от населения — это самый главный вопрос. Эти деньги, я не хочу сказать, что все они в чулках у населения, эти деньги в руках населения. Как мы их получим: в виде налогов через малый и средний бизнес или в виде другого какого-то механизма", — сказал Кобылкин. - РЭКЕТ в чистом виде.
22.05.2018 09:24
- гость -
Дальше Медведева никак?! Вас послушать так и назначивший хлопца Путин либерал!
6 миллиардов было вложено в венесуэллу, теперь их не видать как своих ушей. А народ еще налоги заплатит
Еще один "ЕдимРоссиян".
Вот посмотришь, вроде и молодой парень, должен соображать, но нет. Они их как из инкубатора берут...
22.05.2018 09:24
- гость -
Даже прочитать не можете - Медведев предлагает, назначает (утверждает) Путин!
жить будем плохо и не долго
Такое ощущение, что они в принципе искренне не понимают, что они не так говорят или делают. С их точки зрения - "а че такова"...
22.05.2018 09:35
- гость -
Они совершенно отчетливо понимают что делают - деньги уходят на войнушки, мосты, помощь олигархам - но бюджет-то наполнять нужно - вот хлопец и проявляем инициативу!
22.05.2018 09:35
- гость -
Все они понимают! Их волнует только отбор денег у населения и пополнение своих карманов!
количество "свободных" денег у россиян постоянно растет, и в марте 2018 года этот показатель достиг 20,2 тысячи рублей, которые остаются у россиян от зарплаты после всех необходимых трат.
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Вы серьезно??????????? Я зарабатываю 12 тысяч рублей, а не долларов!!!!!!!!!!!!!!!!! 2 тысячи за садик, 6-7 тысяч коммуналка. и как вы думаете, имею ли я свободные деньги???? Если я не буду кушать, одеваться, кормить ребенка, одевать ребенка, то даааааа, "Свободных денег" останется 3 тысячи. Куда бы их потратить??? Да, конечно, на налог! как я сразу не подумала.
Как получить свободные деньги населения — это самый главный вопрос!
и в марте 2018 года этот показатель достиг 20,2 тысячи рублей, которые остаются у россиян от зарплаты после всех необходимых трат
откуда, если Зарплата меньше 15 000
кто мои 20 тысяч у себя собирает. куда подходить?
Пусть издеваются и дальше над народом. Будет совсем плохо, все бросим и приедем всей страной к ним в Москву, и потом это будет уже их проблема, что там с нами делать, куда расселять и чем занять
хороший почин, надорный. Весь нраод с воодушевлением поддерживает
что такое "свободные деньги"?
22.05.2018 09:32
Грантштейн
Еще один "ЕдимРоссиян".
Шломо, ты кусаешь кормящую руку?
А кому не нравиться такое, может прям сразу ехать в гейЕвропу
отдельное спасибо проголосовавшим за Путина. мало не покажется
22.05.2018 10:15
- гость -
Ваша ограниченность начинает доставлять)
Скажите, а вы из принципа ведете себя как примитив, или у вас личная неприязнь к здравому смыслу?
Йоззи, а вы и вправду такой туповатый, как себя здесь демонстрируете?
22.05.2018 10:19
- гость -
Чем хуже, тем лучше.
22.05.2018 10:22
Грантштейн
Евпоша, почему ты так полыхаешь?
откуда, если Зарплата меньше 15 000
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у кого меньше, тот иностранный агент. ))
А россияне по европам ездят ))
22.05.2018 10:23
- гость -
Во-первых, на "вы".
А во-вторых, никто не нервничает. Не вижу повода излишне реагировать на вас. Вы, Йозеф Г., избрали такую манеру общения, я выбрал свою в отношении вас.
Я считаю, что ваш способ разговаривать на этом ресурсе, лишь демонстрирует ваш примитивизм и неспособность дискутировать. Всего доброго вам, Йозеф с говорящей фамилией на букву "Г".
Терпилы все стерпят. Слава ВВП!
Халены у них морды - приехали бы в глубинку какой-нибудь области или края и посмотрели как люди живут без работы и безденежья.
Задолбало это правительство, только и ищут где можно народ ужать, что бы было что украсть. Навели бы порядок в расходовании бюджета, да урезали бы зарплаты чиновничьей армии. Может деньги бы и остались.
22.05.2018 10:34
Грантштейн
Утю-тю, Евпошу Эклерова научили хорошим манерам. Это раньше он через слово упоминал "анальный", а теперь он нитакой!)
и вы еще с такой властью, что-то планируете на будущее? Даже хохложопые честнее в своем националистическом угаре и идиотизме.
22.05.2018 11:09
- гость -
Тркп медведя доедают опарыши..позже они превратятся в мух и улетят в ненавистные Гейропы и пиндоссии
Труп*
поражает открытый цинизм - просто забирать у людей деньги. да вы вор, министр
Если барин перестанет бить холопа - холоп перестанет уважать барина.
Господа, да все же понятно было сразу! Сейчас это новое-старое правительство быстренько повысит пенсионный возраст, введет кучу новых налогов, добьет социалку (полгода-год максимум - им на это хватит), а потом на волне народного возмущения Путин отправит их в отставку. Такая сакральная жертва. Главное, что свое черное дело они сделают. А господин президент в глазах народа останется белым и пушистым. Так и было задумано.
22.05.2018 11:22
- гость -
Главное, что свое черное дело они сделают. А господин президент в глазах народа останется белым и пушистым. Так и было задумано.
Я думал, что все это понимают. Это же старая рабочая для схема.
22.05.2018 11:22
- гость -
Ну и кого Путин может пригласить в премьеры кроме Медведева?
Пока народ бездействует, то "за рога его и в стойло" там его место.
Какой молодец!
Не нужно брать деньги с заср.... всю округу нефтяников, сталелитейщиков, угольщиков, железнодорожников и энергетиков. Нужно потребовать оплатить нанесённый природе ущерб с народонаселения.
22.05.2018 11:34
- гость -
Разве что другую марионетку.
22.05.2018 11:22
- гость -
Никого он не будет отправлять в отставку. 78% и так все устраивает.
22.05.2018 12:23
- гость -
. 78% и так все устраивает.
Надеюсь им под песни о "кольце врагов" так "вставят" , что .....а хотя им может понравиться. Да..уж, вот тут печаль..
А путей масса - долги забрать у всех "друзей" (хоть чем, хоть борзыми щенками), прекрыть спонсирование горячих точек, заморозить всякие мундиали и др. "пиры", из тарифов убрать заложенные в них "яхты и виллы для топ-манагеров". Хотя бы это на первое время, а потом и возвратом выкаченного капитала можно заняться. Тогда и налоги можно будет не только не повышать, но и снижать, что привлечет дополнительные инвестиции от бизнеса. Но это для имеющих мозги и волю.
22.05.2018 10:07
Гость
Пусть издеваются и дальше над народом. Будет совсем плохо, все бросим и приедем всей страной к ним в Москву, и потом это будет уже их проблема, что там с нами делать, куда расселять и чем занять
Ну куда расселить найдут, метр на два участки еще в стране есть, уложат.
22.05.2018 09:21
- гость -
Кандидатура Дмитрия Кобылкина была предложена премьер-министром Дмитрием Медведевым на пост главы Минприроды 18 мая и утверждена президентом страны Владимиром Путиным в тот же день.
Этой информации для местной шпаны будет недостаточно - хлопец будет объявлен либералом, наймитом Госдепа и мусаватистским агентом!
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так Путин сам либерал, если вы не знали.