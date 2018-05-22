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Новый министр начал работу с предложения нового налога для россиян

, ИА "Амител"
"Как мы их получим: в виде налогов через малый и средний бизнес или в виде другого какого-то механизма", - сказал Кобылкин

Фото: noyabrsk-inform.ru

Новый глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на конференции "Единой России" предложил для решения экологических проблем России привлекать деньги населения "в виде налогов через малый и средний бизнес или в виде другого какого-то механизма", сообщает "Интерфакс".

"Ресурсы для реализации этого — внутри страны, я в этом убежден. Как мы получим эти деньги от населения — это самый главный вопрос. Эти деньги, я не хочу сказать, что все они в чулках у населения, эти деньги в руках населения. Как мы их получим: в виде налогов через малый и средний бизнес или в виде другого какого-то механизма", — сказал Кобылкин.

Кобылкин отметил, что при реализации проектов и дорожных карт по экологии рассчитывать только на рост стоимости нефти и нефтегазовые доходы будет недальновидным.

"Мир поменялся, стал непредсказуемым, в любую минуту они могут пойти обратно", — подчеркнул министр, говоря о ценах на нефть и допуская стоимость барреля на уровне 30-40 долларов.

Кандидатура Дмитрия Кобылкина была предложена премьер-министром Дмитрием Медведевым на пост главы Минприроды 18 мая и утверждена президентом страны Владимиром Путиным в тот же день. Ранее Кобылкин являлся главой Ямало-Ненецкого автономного округа.

Впрочем, позже в пресс-службе Минприроды поспешили оправдаться за слова Кобылкина, заявив, что он не имел в виду введение новых налогов, речь шла о вовлечении в экономику "свободных" средств граждан.

Ранее сообщалось, что количество "свободных" денег у россиян постоянно растет, и в марте 2018 года этот показатель достиг 20,2 тысячи рублей, которые остаются у россиян от зарплаты после всех необходимых трат.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

22.05.2018 09:19
- гость -

Лошадиная фамилия, блин...

0  0
22.05.2018 09:21
- гость -

Кандидатура Дмитрия Кобылкина была предложена премьер-министром Дмитрием Медведевым на пост главы Минприроды 18 мая и утверждена президентом страны Владимиром Путиным в тот же день.

Этой информации для местной шпаны будет недостаточно - хлопец будет объявлен либералом, наймитом Госдепа и мусаватистским агентом!

0  0
22.05.2018 09:23
- гость -

вот прям душа радуется - спокойствие да стабильность наступает!!! вот я не знаю, что со своими деньгами делать, баню ими топлю, а оказывается можно государству помочь!!! а баню я и хворостом потоплю, разрешили же)))

0  0
22.05.2018 09:24
- гость -


22.05.2018 09:21
- гость -

Так Медведев и есть самый главный либерал. Потому и все министры, им назначаемые --- исключительно либералы.

0  0
22.05.2018 09:28
Витёк

Что сказать? Народный президент - народное правительство! Министр из Нефтескважинска, все о народе думает, о его свободных деньгах.(((

0  0
22.05.2018 09:28
- гость -

Как мы получим эти деньги от населения — это самый главный вопрос. Эти деньги, я не хочу сказать, что все они в чулках у населения, эти деньги в руках населения. Как мы их получим: в виде налогов через малый и средний бизнес или в виде другого какого-то механизма", — сказал Кобылкин. - РЭКЕТ в чистом виде.

0  0
22.05.2018 09:31
- гость -


22.05.2018 09:24
- гость -

Дальше Медведева никак?! Вас послушать так и назначивший хлопца Путин либерал!

0  0
22.05.2018 09:32
Куку

6 миллиардов было вложено в венесуэллу, теперь их не видать как своих ушей. А народ еще налоги заплатит

0  0
22.05.2018 09:32
Грантштейн

Еще один "ЕдимРоссиян".
Вот посмотришь, вроде и молодой парень, должен соображать, но нет. Они их как из инкубатора берут...

0  0
22.05.2018 09:33
- гость -


22.05.2018 09:24
- гость -

Даже прочитать не можете - Медведев предлагает, назначает (утверждает) Путин!

0  0
22.05.2018 09:35
- гость -

жить будем плохо и не долго

0  0
22.05.2018 09:35
- гость -

Такое ощущение, что они в принципе искренне не понимают, что они не так говорят или делают. С их точки зрения - "а че такова"...

0  0
22.05.2018 09:39
- гость -


22.05.2018 09:35
- гость -

Они совершенно отчетливо понимают что делают - деньги уходят на войнушки, мосты, помощь олигархам - но бюджет-то наполнять нужно - вот хлопец и проявляем инициативу!

0  0
22.05.2018 09:41
- гость -


22.05.2018 09:35
- гость -
Все они понимают! Их волнует только отбор денег у населения и пополнение своих карманов!

0  0
22.05.2018 09:43
зла не хватает на умников

количество "свободных" денег у россиян постоянно растет, и в марте 2018 года этот показатель достиг 20,2 тысячи рублей, которые остаются у россиян от зарплаты после всех необходимых трат.
________________________________________________________________
Вы серьезно??????????? Я зарабатываю 12 тысяч рублей, а не долларов!!!!!!!!!!!!!!!!! 2 тысячи за садик, 6-7 тысяч коммуналка. и как вы думаете, имею ли я свободные деньги???? Если я не буду кушать, одеваться, кормить ребенка, одевать ребенка, то даааааа, "Свободных денег" останется 3 тысячи. Куда бы их потратить??? Да, конечно, на налог! как я сразу не подумала.

0  0
22.05.2018 09:49
- гость -

Как получить свободные деньги населения — это самый главный вопрос!

0  0
22.05.2018 10:03
БабаЯга в шоке

и в марте 2018 года этот показатель достиг 20,2 тысячи рублей, которые остаются у россиян от зарплаты после всех необходимых трат


откуда, если Зарплата меньше 15 000

0  0
22.05.2018 10:04
- гость -

кто мои 20 тысяч у себя собирает. куда подходить?

0  0
22.05.2018 10:07
Гость

Пусть издеваются и дальше над народом. Будет совсем плохо, все бросим и приедем всей страной к ним в Москву, и потом это будет уже их проблема, что там с нами делать, куда расселять и чем занять

0  0
22.05.2018 10:08

хороший почин, надорный. Весь нраод с воодушевлением поддерживает

0  0
22.05.2018 10:13
Filin

что такое "свободные деньги"?

0  0
22.05.2018 10:15
- гость -

22.05.2018 09:32
Грантштейн
Еще один "ЕдимРоссиян".

Шломо, ты кусаешь кормящую руку?

0  0
22.05.2018 10:17
- гость -

А кому не нравиться такое, может прям сразу ехать в гейЕвропу

0  0
22.05.2018 10:19
- гость -

отдельное спасибо проголосовавшим за Путина. мало не покажется

0  0
22.05.2018 10:22
Грантштейн

22.05.2018 10:15
- гость -
Ваша ограниченность начинает доставлять)
Скажите, а вы из принципа ведете себя как примитив, или у вас личная неприязнь к здравому смыслу?


Йоззи, а вы и вправду такой туповатый, как себя здесь демонстрируете?

0  0
22.05.2018 10:22
- гость -

22.05.2018 10:19
- гость -

Чем хуже, тем лучше.

0  0
22.05.2018 10:23
- гость -

22.05.2018 10:22
Грантштейн

Евпоша, почему ты так полыхаешь?

0  0
22.05.2018 10:27
- гость -

откуда, если Зарплата меньше 15 000
---
у кого меньше, тот иностранный агент. ))

А россияне по европам ездят ))

0  0
22.05.2018 10:34
Грантштейн

22.05.2018 10:23
- гость -
Во-первых, на "вы".
А во-вторых, никто не нервничает. Не вижу повода излишне реагировать на вас. Вы, Йозеф Г., избрали такую манеру общения, я выбрал свою в отношении вас.
Я считаю, что ваш способ разговаривать на этом ресурсе, лишь демонстрирует ваш примитивизм и неспособность дискутировать. Всего доброго вам, Йозеф с говорящей фамилией на букву "Г".

0  0
22.05.2018 10:36
- гость -

Терпилы все стерпят. Слава ВВП!

0  0
22.05.2018 10:37
- гость -

Халены у них морды - приехали бы в глубинку какой-нибудь области или края и посмотрели как люди живут без работы и безденежья.

0  0
22.05.2018 10:42
гость

Задолбало это правительство, только и ищут где можно народ ужать, что бы было что украсть. Навели бы порядок в расходовании бюджета, да урезали бы зарплаты чиновничьей армии. Может деньги бы и остались.

0  0
22.05.2018 10:52
- гость -

22.05.2018 10:34
Грантштейн

Утю-тю, Евпошу Эклерова научили хорошим манерам. Это раньше он через слово упоминал "анальный", а теперь он нитакой!)

0  0
22.05.2018 11:09
- гость -

и вы еще с такой властью, что-то планируете на будущее? Даже хохложопые честнее в своем националистическом угаре и идиотизме.

0  0
22.05.2018 11:10
- гость -

22.05.2018 11:09
- гость -

Тркп медведя доедают опарыши..позже они превратятся в мух и улетят в ненавистные Гейропы и пиндоссии

0  0
22.05.2018 11:10
- гость -

Труп*

0  0
22.05.2018 11:12
- гость -

поражает открытый цинизм - просто забирать у людей деньги. да вы вор, министр

0  0
22.05.2018 11:19
- гость -

Если барин перестанет бить холопа - холоп перестанет уважать барина.

0  0
22.05.2018 11:22
- гость -

Господа, да все же понятно было сразу! Сейчас это новое-старое правительство быстренько повысит пенсионный возраст, введет кучу новых налогов, добьет социалку (полгода-год максимум - им на это хватит), а потом на волне народного возмущения Путин отправит их в отставку. Такая сакральная жертва. Главное, что свое черное дело они сделают. А господин президент в глазах народа останется белым и пушистым. Так и было задумано.

0  0
22.05.2018 11:26
- гость -

22.05.2018 11:22
- гость -
Главное, что свое черное дело они сделают. А господин президент в глазах народа останется белым и пушистым. Так и было задумано.

Я думал, что все это понимают. Это же старая рабочая для схема.

0  0
22.05.2018 11:34
- гость -


22.05.2018 11:22
- гость -


Ну и кого Путин может пригласить в премьеры кроме Медведева?

0  0
22.05.2018 11:47
- гость -

Пока народ бездействует, то "за рога его и в стойло" там его место.

0  0
22.05.2018 11:51
Красавчег, чо

Какой молодец!
Не нужно брать деньги с заср.... всю округу нефтяников, сталелитейщиков, угольщиков, железнодорожников и энергетиков. Нужно потребовать оплатить нанесённый природе ущерб с народонаселения.

0  0
22.05.2018 12:08
- гость -

22.05.2018 11:34
- гость -

Разве что другую марионетку.

0  0
22.05.2018 12:23
- гость -


22.05.2018 11:22
- гость -

Никого он не будет отправлять в отставку. 78% и так все устраивает.

0  0
22.05.2018 12:29
- гость -

22.05.2018 12:23
- гость -
. 78% и так все устраивает.

Надеюсь им под песни о "кольце врагов" так "вставят" , что .....а хотя им может понравиться. Да..уж, вот тут печаль..

0  0
22.05.2018 12:37
- гость -

А путей масса - долги забрать у всех "друзей" (хоть чем, хоть борзыми щенками), прекрыть спонсирование горячих точек, заморозить всякие мундиали и др. "пиры", из тарифов убрать заложенные в них "яхты и виллы для топ-манагеров". Хотя бы это на первое время, а потом и возвратом выкаченного капитала можно заняться. Тогда и налоги можно будет не только не повышать, но и снижать, что привлечет дополнительные инвестиции от бизнеса. Но это для имеющих мозги и волю.

0  0
22.05.2018 12:41
- гость -

22.05.2018 10:07
Гость
Пусть издеваются и дальше над народом. Будет совсем плохо, все бросим и приедем всей страной к ним в Москву, и потом это будет уже их проблема, что там с нами делать, куда расселять и чем занять

Ну куда расселить найдут, метр на два участки еще в стране есть, уложат.

0  0
22.05.2018 13:25
Che

22.05.2018 09:21
- гость -
Кандидатура Дмитрия Кобылкина была предложена премьер-министром Дмитрием Медведевым на пост главы Минприроды 18 мая и утверждена президентом страны Владимиром Путиным в тот же день.

Этой информации для местной шпаны будет недостаточно - хлопец будет объявлен либералом, наймитом Госдепа и мусаватистским агентом!

---

так Путин сам либерал, если вы не знали.

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