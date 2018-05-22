Вторник, 22 Май, 13:27

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 62,53
€ 73,33
499690
24°
Обь
431см -19

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

Чемпионат мира по футболу принесет России дополнительную инфляцию в 2,5%

, ИА "Амител"
По мнению экспертов, доллар может подешеветь, но не более чем на 1-5 рублей

Фото: spartakworld.ru

Эксперты уверены, что в этом году россиянам придется пережить повышенный рост цен на товары и услуги из-за чемпионата мира по футболу, пишут "Известия".

Ожидается, что в период с 14 июня по 15 июля Россию в связи с чемпионатом мира посетят около 1,5 млн иностранных болельщиков. Ожидается, что в среднем они потратят по 1,5 тысячи долларов США каждый — в целом 2,3 млрд долларов (141 млрд рублей).

Это увеличит розничный товарооборот, что, в свою очередь, приведет к росту ВВП: в масштабах месяца он вырастет на 1-2 процентных пункта, в масштабах года — на 0,1-0,2 процентных пункта.

Что касается влияния на курс рубля, то, по мнению экспертов, доллар может подешеветь, но не более чем на 1-5 рублей. 

Если же говорить об инфляции, то цены вырастут в период проведения игр чемпионата на дополнительные 0,2-0,3 процентных пункта. В годовом выражении этот показатель будет не менее 2,5%.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

22.05.2018 10:45
Грантштейн

А вас не понять, товарищи из Известий)
Чемпионат мира по футболу ускорит рост российской экономики на 1–2 процентных пункта во время его проведения — в июне и июле. Об этом заявили опрошенные «Известиями» эксперты из ведущих институтов и банков. Ускорение роста ВВП произойдет за счет увеличения розничного товарооборота: иностранные болельщики за месяц потратят в России порядка 141 млрд рублей, посчитали аналитики.

То есть, дополнительные полторы сотни миллиардов рублей в экономику страны - это плохо?

0  0
22.05.2018 10:47
- гость -

одно радует, что хотя бы зарплаты стабильны много лет

0  0
22.05.2018 10:49
- гость -

это что за чудо - юдо , символ чемпионата????

0  0
22.05.2018 10:55
- гость -

То есть, дополнительные полторы сотни миллиардов рублей в экономику страны - это плохо?
------------
Там же не сказано в экономику чьей страны пойдут эти средства ))

0  0
22.05.2018 11:05
Vanadiy2014

Грантштейн, чемпионат не принесёт прибыли, даже в ноль не выйти, наоборот - многомиллирдные убытки. Хотя, что можно ожидать от вас, не секрет кого вы поддерживаете.

0  0
22.05.2018 11:34
Грантштейн

22.05.2018 10:55
- гость -
Розничный оборот какой страны будет задействован? России. Это и торговля, и отели, и рестораны.

22.05.2018 11:05
Vanadiy2014
А вы экономист, чтобы оценивать прибыль/убытки? Владеете всеми цифрами потраченных средств? Знаете, какая выручка будет у еще непрошедшего чемпионата? А как вы будете оценивать вновь построенные и реконструированные к ЧМ объекты типа стадионов, дорог и аэропортов?
Заметьте, я не говорю, что ЧМ обязательно принесет прибыль, или что это двигатель экономики России. Такие выводы сделали эксперты Известий. Я не люблю, когда дилетанты, неразбирающиеся в вопросе, не имея фактов, цифр еще не случившегося даже события, уже заранее сгущают краски.

И если вы хранитель такого важного секрета, как то, кого я поддерживаю, то выложите здесь свою версию, не держите в себе. Только давайте договоримся, что в своей версии вы будете логично придерживаться фактов, пруфов.

0  0
22.05.2018 11:57
- гость -

Ну не может человек за бесплатно такие "портянки" отписывать..а Гранштейн Эклерович явно не бесплатен.

0  0
22.05.2018 12:16
Vanadiy2014

Гранштейн. Опыт сочинской олимпиады говорит сам за себя. Про неё тоже всякие известия подсчитывали прибыли и построенное. Галимые убытки и простаивающее построенное. Тоже самое будет и с ЧМ.
То, кого вы поддерживаете, тут известно любому старичку, тут уже ваша репутация говорит сама за себя. Помню новость про матвиенко, вам там досталось в комментах.

0  0
22.05.2018 12:26
Грантштейн

22.05.2018 11:57
- гость -
Я поясняю свою точку зрения.
И насчет "бесплатности": вы мне давали деньги? Нет? Тогда рот закройте.

22.05.2018 12:16
Vanadiy2014
Изложите финансовые итоги сочинской олимпиады, а то я что-то пропустил их, видимо.

Не с вашей репутацией мне на мою пенять, вам ясно?
В топике про Матвиенко я изложил собственное мнение. Ко мне прицепился один аноним, который впоследствие оказался Йозефом Г., известным здесь троллем-оппиком. Я его поймал на лжи в отношении себя, чем вызвал подрыв йоззиного пукана в космическом масштабе. Ничего интересного, в общем. И это вы называете общественной реакцией?)

0  0
22.05.2018 12:30
Vanadiy2014

Гранштейн.
Прибыль от Сочи 85 млрд., расходы 325 млрд. Элементарный гуглинг.
Новость про матвиенко - частный случай, без него хватает десятков новостей, в комментах к которым вы проявили себя как охранитель.

0  0
22.05.2018 12:36
-гость-

Грантштейн 12:26

Я поясняю свою точку зрения.
___________________________
и она полностью совпадает с точкой зрения повара Пригожина lol


1  0
22.05.2018 12:52
- гость -

22.05.2018 12:26
Грантштейн
В топике про Матвиенко я изложил собственное мнение. Ко мне прицепился один аноним, который впоследствие оказался Йозефом Г., известным здесь троллем-оппиком.

Неожиданный поворот - Гранштейн против Путина и Едим Россию и не считает себя оопиком? Вот это да, вот это ничего себе!?

0  0
22.05.2018 12:52
Грантштейн

22.05.2018 12:30
Vanadiy2014
При этом из государственного бюджета было выделено примерно 104 млрд. рублей.
И вами не учтена стоимость вновь построенных объектов) Аэропорт, дорожные развязки, автомобильный тоннель, дороги, вновь выстроенный Роза Хутор, десятки объектов инфраструктуры.
А по пруфам у вас так и не появилось фактологии. Чего и следовало ожидать.

22.05.2018 12:36
-гость-
Чтобы не быть голословным, приведите мою точку зрения и "повара Пригожина".
Употребление lol выдает в вас совсем еще молодого человека, очевидно, из аудитории Навального. Скажу вам, что негоже, молодой человек, свою жизнь начинать с вранья, и распространения лживых сведений. Это вам минус в карму будет.

0  0
22.05.2018 12:58
Vanadiy2014

При этом из государственного бюджета было выделено примерно 104 млрд. рублей.

И это всё равно больше прибыли. И вы не учли сколько было выделено из квазигосударственного бюджета - госкомпаниями по разнарядке от государства, по сути из бюджета.


И вами не учтена стоимость вновь построенных объектов

Учтена стоимость объектов. И эти объекты в основной своей массе стоят мёртвым грузом.

А по пруфам у вас так и не появилось фактологии.

Это не так просто, что нагуглить, это копать надо. Делать этого я разумеется не стану. Есть репутация вас как пропутинца, другой репутации нет, так что хватит и этого. А у меня, кстати, репутация безупречная.

0  0
22.05.2018 12:58
- гость -

22.05.2018 12:52
Грантштейн

Шломо Эклерович Грантштейн - поплыл)))

1  0
22.05.2018 13:00
Грантштейн

22.05.2018 12:52
- гость -
Да, я выступил против решений Путина и организации ЕдимРоссию. Меня возмутили его последние поступки и решения. Я с ними категорически не согласен. И считаю, что имею право высказать личное мнение.
И да, я не оппик, если за оппиков брать известных здесь "массажа", "гонца", "йозефа", "месного".
У меня с ними ничего общего.
У них свои причины ненавидеть Путина и власть в стране, у меня свои мотивы критиковать и Путина, и власть.
Для них Навальный герой, для меня он дешёвый популист.
Для них Грудинин - спойлер на выборах, для меня же Грудини человек, за которого я голосовал на выборах президента.
Я понятно объяснил?

0  0
22.05.2018 13:01
Грантштейн

22.05.2018 12:58
Йозеф, ваша ограниченность начинает доставлять)
Скажите, а вы из принципа ведете себя как примитив, или у вас личная неприязнь к здравому смыслу?

0  0
22.05.2018 13:02
Грантштейну

Вы критикуете Путина и его организацию Единую Россию - вы самый настоящий оппозиционер.

0  0
22.05.2018 13:07
-гость-

Грантштейн 12:52
ну про Пригожина и фабрику троллей вам лучше объяснит спецпрокурор Мюллер, ваша активность говорит лишь об одном- некрасиво подозревать, когда вполне уверен, думаю примерно к такому бы выводу пришел спецпрокурор Мюллер в отношении Гранштейна

0  0
22.05.2018 13:07
- гость -

22.05.2018 13:00
Грантштейн

для меня же Грудини человек, за которого я голосовал на выборах президента.

Как ты это докажешь? Кто тебе на слово поверит?

0  0
22.05.2018 13:15
Грантштейн

22.05.2018 13:02
Я как гражданин РФ имею право критиковать власть. Но меня ничего не связывает с местными деревенскими клоунами наподобие вышеназванных. Я в оппозиции к власти, но я не оппик из числа клоунов)

22.05.2018 13:07
-гость-
Мне ваш спецпрокурор Мюллер, как собственно и его предшественник группенфюрер СС Мюллер, совершенно побоку)
Вы просто не понимаете какой феерический бред несёте)

22.05.2018 13:07
- гость -
Доказывать ничего вам не собираюсь. Про свиней и бисер слышали?
А денег спорить у вас все равно нет)

0  0
22.05.2018 13:24
- гость -

Эклерчик - проплаченный властью провокатор- говномет!Создает здесь иллюзию диалога,типа оппозиционер))))А по факту- ярый пропутинец)))

0  0
22.05.2018 13:27
Vanadiy2014

22.05.2018 13:15
Грантштейн

Я как гражданин РФ имею право критиковать власть


Вы в оппозиции к ВВП ? Вы были в оппозиции к ВВП полгода назад? Не к некоей там аморфной власти. И не "я критикую", "я возмущаюсь". Конкретно, вы последовательный оппозиционер в отношении Владимира Путина? Можно было бы расписать ещё возможных ваших уловок, но суть понятна, что лучше не многословно хитрить как вы умеете, ответить прямо и коротко - да или нет.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
13:24
Пьяный полицейский устроил ДТП, в котором погибли мать с годовалым ребенком 0
13:15
Пьяный житель Алтая с ножом в руках угрожал фельдшерам "скорой" убийством 0
13:03
Украинский депутат Мосийчук призвал уничтожить Крымский мост 1
12:51
Памятник Рождественскому работы Церетели откроют на Алтае 23 июня 0
12:33
Сталина, Октября, Театральная: как менялась главная площадь Барнаула 2
12:25
Планировки за гранью реальности: неземные квартиры в ЖК "Марс" 0
12:22
LADA стала самой востребованной маркой авто в апреле с пробегом в России 0
12:14
ДК "Сибэнергомаш" отремонтируют для избавления от лихих 90-х и мордобоев 6
12:01
Педофила разыскивают в Барнауле правоохранители 12
11:48
Откачку воды ведут на месте потопа на барнаульской Жилплощадке 0
11:32
Автомобиль сбил пешехода и скрылся с места аварии в Барнауле 6
11:23
Новый вид удостоверения личности появится в России 1
11:13
"Обеспокоены ситуацией": в РЖД сообщили об отказе ремонтировать старый мост 11
11:02
Поклонники Кобзона шокированы состоянием его здоровья 28
10:50
Потоп на Жилплощадке парализовал движение в центре Барнаула 6
10:40
Чемпионат мира по футболу принесет России дополнительную инфляцию в 2,5% 22
10:31
Жилплощадку в Барнауле затопило горячей водой из-за порыва на сетях 1
10:21
Мужчина пострадал при столкновении двух иномарок в Барнауле 0
10:12
"Единая Россия" создаст систему самоконтроля в партии 7
10:04
США пообещали "восстановить демократию" после выборов в Венесуэле 14
09:53
Молодой мужчина попался на краже тротуарной плитки в Алтайском крае 0
09:41
Nissan "по неизвестным обстоятельствам" снес бордюр в Барнауле 7
09:32
Первоклассников на Урале заставляли решать задачи про убийц и маньяков 4
09:22
Страшные цифры: в Барнауле врачи подвели итоги акции "Скажи раку нет" 15
09:13
Новый министр начал работу с предложения нового налога для россиян 49
09:01
Скворцова: период детства в России будет продолжаться до 30 лет 16
08:53
Путин рассказал, что мог бы лучше учиться в школе 2
08:45
Житель Барнаула пожаловался на захваченную парковку возле детского сада 79
08:32
Драка закончилась убийством в Новоалтайске 3
08:27
Почему лето – лучшее время для развития детского интеллекта 0
08:11
Торговый павильон с мясной продукцией сгорел в Барнауле 5
08:06
Мясо цыплёнка-бройлера: антибиотики, уколы и заморозка 1
07:50
Ежедневник: как связаны 22 мая, штраф за юбки и тюбик для зубной пасты 0
07:34
Туристические объекты Алтайского края войдут в "Золотое кольцо Сибири" 9
07:25
Где и когда алтайские бизнесмены могут наладить новые деловые контакты 0
07:15
Разрыв в доходах между барнаульскими депутатами приблизился к 1000 раз 17
07:03
Квартиру с авторским дизайнерским ремонтом продают в Барнауле за 12,2 млн 2
06:48
Инвестор построит ледовую арену в Рубцовске за 215 миллионов к 2020 году 3
06:32
Глаз не оторвать: самые красивые телеведущие мира 10
06:23
Барнаульцы проверили качество топлива на местных заправках 19
06:14
Жару до +28 градусов, грозы и град обещают в Алтайском крае 22 мая 4
06:01
Барнаульский разлом: проспект Красноармейский третий год уходит под землю 3
05:53
Сотни жителей Краснодара рыщут в городском саду в поисках бутылки со $100 3
04:47
Число банкротов может увеличиться в России в 5 раз к 2020 году 0
03:24
Барак Обама с супругой нашли работу на телевидении 0
02:36
Кудрин рассказал о том, как из-за его проверок постов лишились 40 генералов 4
01:22
Охранник решил узнать источник шума на стадионе, но увидел необъяснимое 5
00:12
Британские ученые сделали из зеленого чая новое лекарство от рака 0
23:47
Медведь случайно спас двух кемеровчан, которыми хотел перекусить 3
23:27
Минобороны защитит от беспилотников стадионы ЧМ-2018 по футболу 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.