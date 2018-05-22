Эксперты уверены, что в этом году россиянам придется пережить повышенный рост цен на товары и услуги из-за чемпионата мира по футболу, пишут "Известия".
Ожидается, что в период с 14 июня по 15 июля Россию в связи с чемпионатом мира посетят около 1,5 млн иностранных болельщиков. Ожидается, что в среднем они потратят по 1,5 тысячи долларов США каждый — в целом 2,3 млрд долларов (141 млрд рублей).
Это увеличит розничный товарооборот, что, в свою очередь, приведет к росту ВВП: в масштабах месяца он вырастет на 1-2 процентных пункта, в масштабах года — на 0,1-0,2 процентных пункта.
Что касается влияния на курс рубля, то, по мнению экспертов, доллар может подешеветь, но не более чем на 1-5 рублей.
Если же говорить об инфляции, то цены вырастут в период проведения игр чемпионата на дополнительные 0,2-0,3 процентных пункта. В годовом выражении этот показатель будет не менее 2,5%.
Комментарии
А вас не понять, товарищи из Известий)
Чемпионат мира по футболу ускорит рост российской экономики на 1–2 процентных пункта во время его проведения — в июне и июле. Об этом заявили опрошенные «Известиями» эксперты из ведущих институтов и банков. Ускорение роста ВВП произойдет за счет увеличения розничного товарооборота: иностранные болельщики за месяц потратят в России порядка 141 млрд рублей, посчитали аналитики.
То есть, дополнительные полторы сотни миллиардов рублей в экономику страны - это плохо?
одно радует, что хотя бы зарплаты стабильны много лет
это что за чудо - юдо , символ чемпионата????
То есть, дополнительные полторы сотни миллиардов рублей в экономику страны - это плохо?
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Там же не сказано в экономику чьей страны пойдут эти средства ))
Грантштейн, чемпионат не принесёт прибыли, даже в ноль не выйти, наоборот - многомиллирдные убытки. Хотя, что можно ожидать от вас, не секрет кого вы поддерживаете.
22.05.2018 10:55
- гость -
Розничный оборот какой страны будет задействован? России. Это и торговля, и отели, и рестораны.
22.05.2018 11:05
Vanadiy2014
А вы экономист, чтобы оценивать прибыль/убытки? Владеете всеми цифрами потраченных средств? Знаете, какая выручка будет у еще непрошедшего чемпионата? А как вы будете оценивать вновь построенные и реконструированные к ЧМ объекты типа стадионов, дорог и аэропортов?
Заметьте, я не говорю, что ЧМ обязательно принесет прибыль, или что это двигатель экономики России. Такие выводы сделали эксперты Известий. Я не люблю, когда дилетанты, неразбирающиеся в вопросе, не имея фактов, цифр еще не случившегося даже события, уже заранее сгущают краски.
И если вы хранитель такого важного секрета, как то, кого я поддерживаю, то выложите здесь свою версию, не держите в себе. Только давайте договоримся, что в своей версии вы будете логично придерживаться фактов, пруфов.
Ну не может человек за бесплатно такие "портянки" отписывать..а Гранштейн Эклерович явно не бесплатен.
Гранштейн. Опыт сочинской олимпиады говорит сам за себя. Про неё тоже всякие известия подсчитывали прибыли и построенное. Галимые убытки и простаивающее построенное. Тоже самое будет и с ЧМ.
То, кого вы поддерживаете, тут известно любому старичку, тут уже ваша репутация говорит сама за себя. Помню новость про матвиенко, вам там досталось в комментах.
22.05.2018 11:57
- гость -
Я поясняю свою точку зрения.
И насчет "бесплатности": вы мне давали деньги? Нет? Тогда рот закройте.
22.05.2018 12:16
Vanadiy2014
Изложите финансовые итоги сочинской олимпиады, а то я что-то пропустил их, видимо.
Не с вашей репутацией мне на мою пенять, вам ясно?
В топике про Матвиенко я изложил собственное мнение. Ко мне прицепился один аноним, который впоследствие оказался Йозефом Г., известным здесь троллем-оппиком. Я его поймал на лжи в отношении себя, чем вызвал подрыв йоззиного пукана в космическом масштабе. Ничего интересного, в общем. И это вы называете общественной реакцией?)
Гранштейн.
Прибыль от Сочи 85 млрд., расходы 325 млрд. Элементарный гуглинг.
Новость про матвиенко - частный случай, без него хватает десятков новостей, в комментах к которым вы проявили себя как охранитель.
Грантштейн 12:26
Я поясняю свою точку зрения.
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и она полностью совпадает с точкой зрения повара Пригожина lol
22.05.2018 12:26
Грантштейн
В топике про Матвиенко я изложил собственное мнение. Ко мне прицепился один аноним, который впоследствие оказался Йозефом Г., известным здесь троллем-оппиком.
Неожиданный поворот - Гранштейн против Путина и Едим Россию и не считает себя оопиком? Вот это да, вот это ничего себе!?
22.05.2018 12:30
Vanadiy2014
При этом из государственного бюджета было выделено примерно 104 млрд. рублей.
И вами не учтена стоимость вновь построенных объектов) Аэропорт, дорожные развязки, автомобильный тоннель, дороги, вновь выстроенный Роза Хутор, десятки объектов инфраструктуры.
А по пруфам у вас так и не появилось фактологии. Чего и следовало ожидать.
22.05.2018 12:36
-гость-
Чтобы не быть голословным, приведите мою точку зрения и "повара Пригожина".
Употребление lol выдает в вас совсем еще молодого человека, очевидно, из аудитории Навального. Скажу вам, что негоже, молодой человек, свою жизнь начинать с вранья, и распространения лживых сведений. Это вам минус в карму будет.
При этом из государственного бюджета было выделено примерно 104 млрд. рублей.
И это всё равно больше прибыли. И вы не учли сколько было выделено из квазигосударственного бюджета - госкомпаниями по разнарядке от государства, по сути из бюджета.
И вами не учтена стоимость вновь построенных объектов
Учтена стоимость объектов. И эти объекты в основной своей массе стоят мёртвым грузом.
А по пруфам у вас так и не появилось фактологии.
Это не так просто, что нагуглить, это копать надо. Делать этого я разумеется не стану. Есть репутация вас как пропутинца, другой репутации нет, так что хватит и этого. А у меня, кстати, репутация безупречная.
22.05.2018 12:52
Грантштейн
Шломо Эклерович Грантштейн - поплыл)))
22.05.2018 12:52
- гость -
Да, я выступил против решений Путина и организации ЕдимРоссию. Меня возмутили его последние поступки и решения. Я с ними категорически не согласен. И считаю, что имею право высказать личное мнение.
И да, я не оппик, если за оппиков брать известных здесь "массажа", "гонца", "йозефа", "месного".
У меня с ними ничего общего.
У них свои причины ненавидеть Путина и власть в стране, у меня свои мотивы критиковать и Путина, и власть.
Для них Навальный герой, для меня он дешёвый популист.
Для них Грудинин - спойлер на выборах, для меня же Грудини человек, за которого я голосовал на выборах президента.
Я понятно объяснил?
22.05.2018 12:58
Йозеф, ваша ограниченность начинает доставлять)
Скажите, а вы из принципа ведете себя как примитив, или у вас личная неприязнь к здравому смыслу?
Вы критикуете Путина и его организацию Единую Россию - вы самый настоящий оппозиционер.
Грантштейн 12:52
ну про Пригожина и фабрику троллей вам лучше объяснит спецпрокурор Мюллер, ваша активность говорит лишь об одном- некрасиво подозревать, когда вполне уверен, думаю примерно к такому бы выводу пришел спецпрокурор Мюллер в отношении Гранштейна
22.05.2018 13:00
Грантштейн
для меня же Грудини человек, за которого я голосовал на выборах президента.
Как ты это докажешь? Кто тебе на слово поверит?
22.05.2018 13:02
Я как гражданин РФ имею право критиковать власть. Но меня ничего не связывает с местными деревенскими клоунами наподобие вышеназванных. Я в оппозиции к власти, но я не оппик из числа клоунов)
22.05.2018 13:07
-гость-
Мне ваш спецпрокурор Мюллер, как собственно и его предшественник группенфюрер СС Мюллер, совершенно побоку)
Вы просто не понимаете какой феерический бред несёте)
22.05.2018 13:07
- гость -
Доказывать ничего вам не собираюсь. Про свиней и бисер слышали?
А денег спорить у вас все равно нет)
Эклерчик - проплаченный властью провокатор- говномет!Создает здесь иллюзию диалога,типа оппозиционер))))А по факту- ярый пропутинец)))
22.05.2018 13:15
Грантштейн
Я как гражданин РФ имею право критиковать власть
Вы в оппозиции к ВВП ? Вы были в оппозиции к ВВП полгода назад? Не к некоей там аморфной власти. И не "я критикую", "я возмущаюсь". Конкретно, вы последовательный оппозиционер в отношении Владимира Путина? Можно было бы расписать ещё возможных ваших уловок, но суть понятна, что лучше не многословно хитрить как вы умеете, ответить прямо и коротко - да или нет.