Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в скором времени Штаты предпримут различные меры для "восстановления демократии" в Венесуэле, сообщает РИА Новости.

По словам Помпео, прошедшие в стране "мошеннические выборы" подрывают конституционный порядок и "оскорбляют демократические традиции" в мире.

Накануне в Венесуэле прошли президентские выборы. По данным Национального избирательного совета Венесуэлы, действующий глава государства Николас Мадуро получил 5,8 миллиона голосов (около 68%). В голосовании приняли участие чуть более 46% избирателей.

"До тех пор, пока режим Мадуро не восстановит демократический путь в Венесуэле через свободные, честные и прозрачные выборы, его правительство будет сталкиваться с изоляцией на международной арене", — заявил Помпео.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за признание результатов выборов главы государства.

"Сильные связи сотрудничества объединяют Венесуэлу с Россией. Я благодарю президента Владимира Путина за признание, которое он сделал нашей победе. Мы продолжим работать вместе в строительстве мультиполярного мира", — написал он в своем Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел санкции в отношении Венесуэлы, подписав указ, запрещающий гражданам и юридическим лицам США операции с суверенным долгом этой страны.