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Полиция задержала в Локтевском районе молодого мужчину, которого подозревают в краже тротуарной плитки и электродвигателя, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Преступление было совершено в начале мая в селе Покровка. Согласно имеющимся данным, местный житель 1992 года рождения, отогнув металлический лист оконного проема, проник в одно из зданий и похитил из него около 30 штук тротуарной плитки и электрический двигатель.

Сумма нанесенного ущерба составила около 10 тысяч рублей.

Владелец здания обнаружил пропажу имущества только через неделю и сообщил об этом в полицию. Вскоре правоохранители установили подозреваемого.

Похищенную тротуарную плитку изъяли и вернули собственнику, а вот электрический двигатель, по словам злоумышленника, он успел продать.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.