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Автомобиль под управлением неустановленного водителя наехал на пешехода в Барнауле и скрылся с места аварии. Инцидент произошел 21 мая в 18:45 на пересечении улиц Антона Петрова и Малахова.

Как сообщают в городской ГИБДД, за данное правонарушение разыскивается легковой автомобиль в кузове красного цвета, из государственного регистрационного знака известно сочетание буквы и цифр А970, 22 регион.

Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просят сообщить по телефонам: (3852) 393-605, 393-544, 391-090, 393-555 или 02.