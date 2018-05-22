Фото: b-port.com
Автомобиль под управлением неустановленного водителя наехал на пешехода в Барнауле и скрылся с места аварии. Инцидент произошел 21 мая в 18:45 на пересечении улиц Антона Петрова и Малахова.
Как сообщают в городской ГИБДД, за данное правонарушение разыскивается легковой автомобиль в кузове красного цвета, из государственного регистрационного знака известно сочетание буквы и цифр А970, 22 регион.
Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просят сообщить по телефонам: (3852) 393-605, 393-544, 391-090, 393-555 или 02.
Комментарии
Как сообщают в городской ГИБДД, за данное правонарушение разыскивается легковой автомобиль в кузове красного цвета, из государственного регистрационного знака известно сочетание буквы и цифр А970, 22 регион.
ГИБДД по базам пробить владельца не может что ли?
Так двух букв не хватает, а без них программа поиск по базе запустить не может
select * from база_гибдд where color='red' and regnum like '*970*'
не благодарите
Надо садить за оставление мест ДТП с пострадавшим
Красный Хендай Солярис https://www.nomerogram.ru/n/a970ya22/
22.05.2018 12:17
- гость -
аплодисменты
на месте сотрудников ГИБДД после такого, каждый уважающий себя японец молча сделал бы себе харакири. жалко, что у нас сотрудники не японцы.
22.05.2018 12:17
- гость -
Спасибо, мне ссылка очень понравилась, я нашел еще несколько автомобилей, которые вижу сейчас из окна. Может надо в ГИБДД ссылку сбросить?