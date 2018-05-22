В Барнауле разыскивают мужчину, который накануне вечером совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщает "Катунь 24" со ссылкой на СУ СКР по Алтайскому краю.
Ранее в паблике "Инцидент Барнаул" появилась информация, что вечером в понедельник, 21 мая, в Барнауле в 20 метрах от административного здания мужчина совершил насилие в отношении несовершеннолетней. Случилось это по адресу: проезд Южный, 51.
В ведомстве эту информацию подтвердили, уточнив, что по факту изнасилования возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 131 и ч. 3 ст. 132 УК РФ.
В настоящее время следователи устанавливают личность подозреваемого. Разыскивается мужчина: на вид около 35-40 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения. Был одет в вязаную темную шапку с козырьком, темную кожаную куртку, темные джинсы, в руках была светлая спортивная сумка. Особая примета: при разговоре картавит.
Комментарии
ленин?
Нет, ванадий
На банкфаксе приметы несколько иные...
На вид ему около 30 лет, рост мужчины составляет 175-180 см, и он имеет среднее телосложение. Злоумышленник был одет в клетчатую кепку «хулиганку», черную джинсовую куртку, темную футболку и синие джинсы. Потерпевшая также сообщила, что при разговоре он картавил. В руках у мужчины был белый бумажный подарочный пакет.
Может, это антисимит, подлец, картавит намеренно с корыстной целью ввести органы в заблуждение?
Жаль конечно девочку. Но что несовершеннолетние делают в промзоне вечером?
22.05.2018 12:24
- гость -
Может, это антисимит, подлец, картавит намеренно с корыстной целью ввести органы в заблуждение?
А может это Ленин 2.0, а в спортивной сумке\подарочном пакете были немецкие марки на революцию...кстати в той промзоне должен быть ж\д тупичок и возможно с вагоном с сорванными пломбами)
Вот так шутя, гость от 22.05.2018 12:35 мы проживаем все наши беды.
А вот серьезно. Имея на статьях МВД отъемные у машенников миллиарды. Пора б органам, самостоятельно, (не спрашивая этак унизительно у Президента разрешения, тем самым подчеркивая свою лояльность) а самим своим твердым характером, установить видионаблюдения во всех подъездах, и не только в центрах любимого города, но и на периферии на столбах и в сталинских хрущебах, где когда то сами взросли.
22.05.2018 12:31
Гость
ЖИВУТ!!!! Там жилые дома есть
Тут, все сомнительно и как то страшно вата!
А вдруг, если выйдет чего не так. Волга впадает в Каспийское море! Как бы чего не вышло!
откинулся только, наверно
Куета ИК №3