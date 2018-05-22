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Рабочие замостили дорогу канализационными люками из-за нехватки брусчатки

, ИА "Амител"
Во дворе многоэтажного дома на небольшом участке появилось сразу несколько десятков канализационных люков

Фото: кадр из видео

Рабочим не хватило брусчатки, и они перешли на канализационные люки

В Калининграде дорожные рабочие проявили смекалку и часть тротуара, на которую не хватило брусчатки, заложили канализационными люками, сообщает "Федеральное агентство новостей".

Местный житель заснял на видео, как во дворе многоэтажного дома на небольшом участке появилось несколько десятков канализационных люков.

По словам мужчины и его товарища, дорожники хотели таким образом восполнить нехватку стройматериалов.

В итоге авторы видео насчитали около 20 канализационных люков, уточнив, что под припаркованными машинами они также есть, что, собственно, и подтверждается на видео.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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