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Житель Тюменцевского района Алтайского края приговорен к 150 часам обязательных работ за угрозу убийством в адрес фельдшеров скорой помощи.

Как сообщили в региональной прокуратуре, 26 марта этого года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, обратился в центральную районную больницу для оказания ему медицинской помощи.

"Находясь в помещении диспетчерской, на почве личных неприязненных отношений мужчина достал из кармана куртки складной нож и стал размахивать лезвием ножа в сторону фельдшеров скорой медицинской помощи, при этом сопроводив свои действия словами угрозы убийством", — уточняют в надзорном ведомстве.

Свою вину селянин признал в полном объеме.