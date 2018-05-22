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Буря с градом накроет Алтайский край: объявлено штормовое предупреждение

, ИА "Амител"
Резкое ухудшение погоды прогнозируют уже во второй половине дня 22 мая

Фото: krasfun.ru

Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае из-за надвигающейся на регион бури с ливнями, грозами и градом.

"В Алтайском крае во второй половине дня 22 мая и сутки 23 мая ожидаются дожди, местами сильные дожди, в предгорьях очень сильные дожди, грозы, град, местами усиление ветра до 17-22 метров в секунду", — сообщает региональный Гидрометцентр.

В ночь на 23 мая температуры в крае составят +7...+12 градусов, в северо-западных районах +2...+7 градусов.

Днем будет +9...+14 градусов.

Специалисты Главного управления МЧС по Алтайскому краю, в свою очередь, обращаются к жителям и гостям региона с просьбой соблюдать меры предосторожности и не игнорировать предупреждения об ухудшении погодных условий.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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